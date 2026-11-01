"إنهم لا يعرفون القوانين".. جوزيه مورينيو يسخر من جماهير راسينج سانتاندير بعد فوز ريال مدريد!

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عاد جوزيه مورينيو إلى أفضل مستوياته الاستفزازية عقب الفوز الكاسح لريال مدريد بثلاثية نظيفة على راسينج سانتاندير مساء يوم الأحد. وعلى الرغم من الأجواء العدائية، اغتنم المدرب البرتغالي الفرصة ليسخر من جماهير الفريق المضيف بسبب عدم فهمها لقوانين اللعبة.

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مورينيو يستهدف الجماهير "الجاهلة" بقواعد اللعبة

حقق ريال مدريد ثلاث نقاط حيوية خارج ملعبه، لكن العناوين الرئيسية بعد المباراة كانت مسيطرة عليها بروح مورينيو الساخرة المعهودة. ولم يكن المدرب السابق لتشيلسي وإنتر خائفاً من الأجواء في ملعب إل ساردينيرو، بل اختار بدلاً من ذلك أن يفنّد الاحتجاجات الصاخبة للجماهير المحلية خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وأوضح مورينيو: "أحب هذا الملعب وأحب جماهير راسينج. إنهم لا يأتون لحضور عرض أو لمشاهدة فيلم، بل يأتون للمشاركة في المباراة وجعل الأمور صعبة للغاية على الخصوم". غير أن المزاج تغيّر عندما تطرّق إلى الصفير المتواصل من المدرجات، إذ أضاف بنبرة ساخرة بامتياز: "لقد احتجوا على كل قرار من الحكم، خاصة لأنهم لا يعرفون القواعد جيداً. وبالطبع، أنا أتفهّم ذلك، لأن القواعد تتغيّر كثيراً".

وبلغ التوتر في الملعب ذروته عندما ظنّ راسينج سانتاندير أنه حصل على طريقة للعودة إلى المباراة عبر ركلة جزاء. إلا أن تدخّل تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) أدى في النهاية إلى إلغاء القرار، وهي خطوة أثارت غضب الجماهير المحلية.

جدل تقنية الفيديو وإشادة بالتحكيم

وركّزت تصريحات مورينيو بشكل كبير على ركلة الجزاء الملغاة، التي اعتبرها مثالاً واضحاً على عمل التقنية تماماً كما هو مقصود منها. وتمسّك المدرب البرتغالي بقناعته بأن أصحاب الأرض لم يكن من حقهم الحصول على ركلة جزاء بموجب الضوابط الحالية.

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وتابع مورينيو: "لقد احتجوا على ركلة الجزاء الملغاة هذه، في حين أنه كان من الواضح أن القاعدة تنص على أنها ليست ركلة جزاء أبداً. كان الأمر واضحاً جداً، طالما أن تقنية الفيديو لم تكن نائمة. ولحسن الحظ، كانت التقنية مستيقظة. وكان الحكم جيداً للغاية".

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وعلى أرض الملعب، كانت القصة أكثر وضوحاً بكثير إذ تغلّبت نجومية ريال مدريد في النهاية على أصحاب الأرض. فقد واصل كيليان مبابي سجله الاستثنائي في كرة القدم الإسبانية بالحفاظ على سجل تهديفي مثالي ضد كل خصم واجهه في الدوري الإسباني، فيما أضاف جود بيلينجهام، الذي أصبح أول لاعب إنجليزي في التاريخ يسجل 50 هدفاً مع النادي، ويان ديوماندي مزيداً من اللمعان على النتيجة.

وكانت النتيجة حاسمة بالنسبة لريال مدريد للإبقاء على الضغط بقوة على منافسيه على اللقب، إذ يحتل الآن المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة فقط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر برشلونة.

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جدول مزدحم ينتظر ريال مدريد

ويوجّه ريال مدريد الآن أنظاره إلى مباراة يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام أيك أثينا، قبل مواجهة يوم السبت أمام فالنسيا في آخر مبارياته قبل فترة التوقف الدولي.