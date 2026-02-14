لم يتردد مهاجم توتنهام السابق بيتر كراوتش في انتقاد حالة ناديه السابق، مؤكداً أن الفريق الذي يقع شمال لندن أصبح الآن في خضم معركة من أجل البقاء. بعد سلسلة من النتائج السيئة، قررت الإدارة أخيراً إقالة توماس فرانك، لكن كراوتش يعتقد أن التردد في اتخاذ القرار قد ترك النادي في موقف حرج.

يجد توتنهام نفسه في النصف السفلي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويخشى اللاعب الدولي الإنجليزي السابق من أن جودة الفريق قد لا تكون كافية لإنقاذه من نهاية موسم عصيبة. بدأت رحلة البحث عن هوية جديدة، وبالنسبة لكراوتش، هناك رجل واحد فقط يمكنه استعادة روح النادي.

أعيدوا بوتش! كراوتش يحدد الخلف المثالي لفرانك

مع تزايد التكهنات حول من سيتولى زمام الأمور بشكل دائم، يرى كراوتش أن عودة البطل السابق هي السبيل الوحيد لرأب الصدع بين النادي والجماهير. بينما وافق توتنهام على اتفاق مؤقت مع إيغور تودور لتثبيت أقدامه، يريد كراوتش أن يرى تعيينًا أكثر رومانسية في الصيف.

في حديث حصري لـ Paddy Power، قال كراوتش: "سأختار مدربًا مؤقتًا الآن، ثم أختار [ماوريسيو] بوكيتينو في الصيف، فهو سيستعيد الشعور بالراحة. سيكون هذا خيارًا جيدًا، ولكن هناك مدربون جيدون آخرون في الدوري يمكن التحدث معهم. [أندوني] إيراولا وحتى ماركو سيلفا خيارات جيدة".

"لقد استمر الأمر بالتأكيد" - لماذا فشل توماس فرانك في N17

لن يتم تذكر فترة توماس فرانك في ملعب توتنهام هوتسبير باعتزاز، ويشعر كراوتش أن النهاية كانت متوقعة قبل وقت طويل من الإعلان الرسمي. على الرغم من نجاح الدنماركي في أماكن أخرى، لم يكن التوافق في شمال لندن مناسبًا أبدًا لقاعدة جماهيرية اعتادت على أسلوب معين في لعب كرة القدم.

وانتقد كراوتش توقيت الإقالة، موضحًا: "لم تكن هناك علاقة حقيقية مع الجماهير. كان من الصعب مشاهدة كرة القدم. لا شك أنه كان يعاني من إصابات. أنا أحب توماس فرانك وأحبه كمدرب وكشخص. أعتقد أنه سيكون جيدًا في مكان آخر. المشكلة هي أنه بدا وكأنه لا يتناسب مع توتنهام. لقد استمر الأمر بالتأكيد لفترة أطول مما كان ضروريًا. لا أعتقد أن الوضع كان سيتحسن، بل على العكس، كان سيزداد سوءًا".

كلمة "الهبوط": هل سينزل توتنهام بالفعل؟

في حين أن فكرة هبوط نادٍ بمكانة توتنهام قد تبدو سخيفة للبعض، إلا أن جدول الدوري يروي قصة مختلفة. حذر كراوتش من أن اللاعبين يجب أن يستيقظوا على حقيقة وضعهم قبل فوات الأوان، بغض النظر عن الأسماء اللامعة في قائمة الفريق.

"إنهم يخوضون معركة الهبوط الآن، لا يمكن إنكار ذلك. البقاء في الدوري هو الأولوية، وهو أمر يبدو جنونياً"، اعترف كراوتش. "لديهم الكثير من الجودة لكي يهبطوا ولا أعتقد أنهم سينزلون، لكنهم بالتأكيد يخوضون معركة الهبوط".

امتدت التوترات في النادي حتى إلى اللاعبين السابقين في دكة البدلاء، حيث ظهرت تقارير تفيد بأن روبي كين غادر غاضبًا من مقابلة عندما سُئل عن تولي المنصب الشاغر. وهذا يسلط الضوء على الأجواء السامة التي تحيط حاليًا بالبحث عن مدرب جديد.

"فضيحة" - كراوتش غاضب من إقالة شون دايتش

توتنهام ليس الوحيد الذي يتخذ قرارات كبيرة في دكة البدلاء، لكن كراوتش كان أقل تأييدًا لقرار نوتنغهام فورست. أدى إقالة شون دايتش إلى صدمة في الدوري، وبالنسبة للرجل الذي قضى سنوات في قيادة الفريق في الدوري الممتاز، فإن هذا يمثل فشلًا في إدارة الأندية الحديثة.

أعرب كراوتش عن إحباطه قائلاً: "إنه أمر مثير للغضب. كان يستحق بالتأكيد المزيد من الوقت. لا أعرف ما الذي حدث هناك. كان المالك سريع الغضب. شاهدت جزءًا من المباراة ضد وولفز، وقد سددوا 35 تسديدة! أعتقد أنه كان محظوظًا بعض الشيء. لقد سيطروا على المباراة، وكانوا محظوظين لعدم تسجيلهم أي أهداف، ثم تم طرده بعد ذلك. أعتقد أن هذا كان قاسيًا للغاية. كونهم في مدربهم الرابع هذا الموسم يجب أن يوضح لك أين تكمن المشكلة".

مع اقتراب نهاية الموسم، يتعرض مجلس إدارة توتنهام لضغوط لضمان ألا تؤدي خطوتهم التالية إلى مزيد من التردي. في الوقت الحالي، لا يزال شبح بوكيتينو يخيم على النصف الأبيض من شمال لندن.