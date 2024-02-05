الثنائي خضع للتحقيق يوم أمس

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يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت وتكشف العديد من الأسرار المدوية في قضية تمرد اللاعبين ورفضهم الانضمام للمنتخب السعودي.

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الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي كان قد اتهم السداسي، سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي ومحمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي، برفض الانضمام للأخضر قبل انطلاق كأس آسيا 2023 لأسباب مختلفة، إذ اتهم قائد الهلال برفض اللعب في إحدى المباريات الودية فيما وجه للبقية تهمة رفض الانضمام للمنتخب إلا بضمان اللعب أساسيًا.

لجنة الاحتراف، وبعد خروج الأخضر من كأس آسيا، بدأت التحقيق في الاتهامات الموجهة للاعبين خاصة بعد إنكارهم إياها عبر السوشيال ميديا، وقد استدعت يوم أمس الفرج والغنام وأجرت معهما ما وُصف بجلسة استماع للتعرف على أقوالهم فيما حدث.

نايف الثقيل مراسل برنامج "في المرمى" عبر قناة العربية السعودية أكد أن قائد الهلال ونجم دفاع النصر أنكرا تمامًا حديث مانشيني وروايته حول رفضهم الانضمام للمنتخب السعودي، مشيرًا إلى أن محاميي الناديين السعوديين سيتدخلان في التحقيقات ويتوليان الدفاع عن اللاعبين أمام اتهامات المدرب الإيطالي.

وأوضح الثقيل أن تقرير المنتخب السعودي عن الحادثة جاء لصالح مانشيني ولذا ترغب لجنة الاحتراف في الاستماع للطرف الآخر وهو اللاعبين، موضحًا أن هناك ثغرة قانونية يستند لها محاميو اللاعبين وهي عدم وجود أي استدعاء رسمي أو أوراق موقعة من جانب اللاعبين تُفيد برفضهما اللعب للمنتخب واقتصار الحديث على اجتماعات وأحاديث ودية.

وأوضح الثقيل أن هناك سؤالًا جدليًا وصعبًا وجهه أحد الإداريين البارزين في الناديين وهو عن إمكانية فرض أي عقوبات على اللاعبين حال كانوا يلعبون خارج الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن عقابهم في تلك الحالة كان سيكون غير قانوني.

وأتم المراسل المتواجد في الدوحة حديثه بالإشارة إلى أن الأرجح تكوين لجنة مستقبلة للتحقيق مع كافة الاطراف من مسافة واحدة، مع عدم وجود مدعي ومدعى عليه، ومشيرًا إلى أن التحقيقات قد تتضمن حسين صادق مدير المنتخب خاصة في ظل إنكار اللاعبين لرواية المدرب.

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