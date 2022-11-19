إنفانتينو يُهاجم أوروبا ويؤكد: أشعر أنني قطري وعربي

رئيس فيفا يتحدث عشية انطلاق كأس العالم قطر 2022

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سعادته البالغة بالتواجد في قطر وإقامة كأس العالم 2022 في البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عشية انطلاق البطولة العالمية في الدوحة.

كأس العالم 2022 سينطلق مساء غدٍ بمباراة تجمع قطر مع إكوادور على استاد البيت في الدوحة، وسيمتد حتى الـ18 من ديسمبر القادم والذي يُصادف اليوم الوطني للبلاد.

رئيس فيفا أكد خلال حديثه أنه يشعر بأنه قطري وعربي، مشيرًا إلى أن قطر تسير على خطى سويسرا فيما يخص التسامح والعمل الجماعي.

إذ قال "أشعر اليوم أنني قطر، أشعر اليوم أنني عربي، أشعر اليوم أنني إفريقي، أشعر اليوم أنني من ذوي الاحتياجات الخاصة، أشعر اليوم أنني عامل مهاجر".

تابع "قطر 2022 ستكون النسخة الأفضل من كأس العالم، فخور جدًا بكل من عمل جاهدًا على إنجاح البطولة. الجميع يتواجد في قطر للمساهمة في نجاح هذا الحدث الكروي العالمي".

الرجل الأول في كرة القدم رد بحزم وصرامة على الاتهامات الأوروبية لقطر بالإساءة للعمال الذين عملوا في بناء وتطوير الملاعب والبنية التحتية للدولة، إذ قال "مثلما أصبحت سويسرا مثالاً يحتذى به بفضل التسامح والعمل الجماعي، لدي اعتقاد راسخ أن قطر تطورت كثيرًا في هذا المجال أيضًا".

واصل "ينبغي للأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس، العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتربح الكثير من الأموال، ما يكسبه العمال في قطر يُساعدهم على تأسيس عائلاتهم في بلادهم، وفيفا يعتني جيدًا بالعمال وأوضاعهم. الشعارات والدروس الأخلاقية تنم على النفاق وظروف العمال في قطر أفضل من المهاجرين في أوروبا".

"إن كانت دول أوروبا تهتم حقًا لمصير هؤلاء العمال، يُمكنهم إيجاد قنوات عمل شرعية كما فعلت قطر في كأس العالم، يُمكن لبعضهم القدوم إلى أوروبا للعمل ومنحهم الأمل والمستقبل. قطر دولة سيادية ولا تحتاج نصائح من أحد، ودول أوروبا عليها أن تتوقف عن الانتقاد وتعمل على تحسين أحوال المهاجرين لديها".

وأتم إنفانتينو بالإشارة إلى وجود مقر دائم للعمال في قطر يتبع لمنظمة العمل الدولية وإلى أن العديد من المؤسسات الدولية أكدت أن معايير حقوق العمال في قطر مشابهة لتلك الموجودة في أوروبا.