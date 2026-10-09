رغم الكوارث الأخيرة .. خطوة غير متوقعة تمهد الطريق لبقاء إنفانتينو كرئيس للفيفا

أصبح من حكم المؤكد أن ينسحب فيكتور مونتاليياني من سباق الترشح لرئاسة الفيفا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية مختلفة مساء الخميس. وهذا يترك جياني إنفانتينو في طريقه نحو ولاية رابعة دون مقاومة تُذكر.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة الفيفا عام 2027. وقد أعلن السويسري إنفانتينو بالفعل رغبته في الترشح لولاية رابعة.

لكن الدعم له أبعد ما يكون عن الإجماع. فجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لن تصوّت له، بحسب ما أعلنته الهيئة الأوروبية الحاكمة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي مكان آخر، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والكونكاكاف يعارضان بشدة أيضاً حصول إنفانتينو على ولاية رابعة. ففي إفريقيا وحدها لا يزال يحاول كسب الأصوات.

وهذا يتركه أمام مشكلة واضحة: إنفانتينو لا يملك أي منافس على الإطلاق. وقد بدا مونتاليياني الأقرب إلى التقدّم للترشح، لكن الكندي يفضّل البقاء رئيساً للكونكاكاف.

خلال كأس العالم الصيف الماضي، تعرّض إنفانتينو للانتقادات عدة مرات. وعلى وجه الخصوص، لاقى قرار الفيفا بإلغاء إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون استياءً كبيراً.

لا يزال أمام المرشحين لرئاسة الفيفا مهلة حتى 18 نوفمبر لتقديم ترشيحاتهم. وحتى الآن، لم يتقدّم أحد لمنافسة إنفانتينو.