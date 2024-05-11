إنريكي ينفعل على صحفي ردًا على فشل باريس: هل تعرف كم فريق يلعب في الأبطال؟!

إنريكي ينفعل في المؤتمر الصحفي لباريس سان جيرمان...

انفعل لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، على أحد الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي، لمباراة فريقه أمام تولوز، في الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر أن يستضيف باريس سان جيرمان، نظيره تولوز، مساء غد الأحد في آخر مباريات الفريق الفرنسي، على ملعبه في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وفي المؤتمر الصحفي للقاء سأل أحد الصحفيين المدرب الإسباني، إذا كان يعتبر خروج الفريق، من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمثابة فشل، لينفعل إنريكي.

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وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن السؤال تم ترجمته بشكل صحيح، فلدينا مترجم بجودة عالية، هل حقًا تم استخدام كلمة فشل؟ سأحاول أن أكون مهذبًا".

وتابع: "هل تعرف كم عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال؟، أنا أسألك، أنا لا تعرف، ربما الفشل لم يكن في دراسة عدد الفرق، دعونا ننتقل إلى السؤال التالي، وسوف نتجنب حدوث مشكلة".

وتجاهل لويس إنريكي، السؤال ورفض الإجابة عنه، ثم عاد واعترف المدرب الإسباني بأن الفريق كانت لديه آمال كبيرة في الوصول إلى المباراة النهائية.