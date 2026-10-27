إنريكي متأثرًا: الفوز من أجل كفاراتسخيليا.. ومباراة ليون كانت صعبة بسبب دوري الأبطال!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

كرّس لويس إنريكي فوز باريس سان جيرمان الصعب على ليون لخفيتشا كفاراتسخيليا عقب الإصابة التي أنهت موسم الجناح. واعتمد بطل فرنسا على عمق تشكيلته في ملعب حديقة الأمراء، حيث برز اللاعبون الاحتياطيون لضمان النقاط الثلاث.

إعلان

إنريكي يتأثر عاطفياً بعد صدمة كفاراتسخيليا

بدا إنريكي ممزوجاً بين الفخر والحزن عقب فوز فريقه بنتيجة 2-0 على ليون مساء يوم الإثنين. وبينما تُبقي النتيجة الباريسيين في المسار الصحيح محلياً، لا تزال الأجواء حول النادي مثقلة بعد أنباء غياب كفاراتسخيليا عن ما تبقى من الموسم. فقد تعرّض الدولي الجورجي لإصابة مدمّرة خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع أمام برشلونة، مخلّفاً فراغاً كبيراً في خط هجوم باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يخضع نجم نابولي السابق لعملية جراحية معقدة في قطر لمعالجة تمزق الرباط الصليبي الأمامي. وقال إنريكي لـPSG TV: «إنه فوز مهم للغاية ونهديه إلى كفارا».

المدرب يشيد بالعقلية الراقية للتشكيلة

وعلى الرغم من الوقع العاطفي لخسارة لاعب أساسي، سارع إنريكي إلى الإشادة بعقلية فريقه. وأشار إلى أن التشكيلة مُصمّمة للمنافسة على كل لقب متاح، وهو ما يتطلب أن يكون كل فرد مستعداً للدخول في أي لحظة. وكان الفوز شهادة على صلابة المجموعة خلال أسبوع صعب على نادي العاصمة.

وقال: «نحن فريق يسعى للفوز بكل شيء. تلك هي عقليتنا. ولتحقيق ذلك، عليك أن تكون جاهزاً دائماً، واليوم أظهر اللاعبون الذين دخلوا المستوى الذي يمتلكونه وأنهم يستحقون اللعب أكثر. الأمر صعب عليّ كمدرب، لكنني أحب هذه الشخصية وهذه العقلية».

إعلان إعلان

ليون المنضبط جعل باريس سان جيرمان يعاني

وأقرّ إنريكي بصعوبة مواجهة فريق ليون الموهوب بعد مباراة شاقة في دوري أبطال أوروبا مباشرة. وأشاد بالجودة الفردية لليون وإعداده التكتيكي في ظل مدرب قدير، مشيراً إلى أنه رغم بداية باريس سان جيرمان القوية للمباراة، فإن اختراق الدفاع المنضبط للضيوف كان صعباً.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية لوهافر الدوري الفرنسي 14:00 سان جيرمان

وأوضح إنريكي: «من الواضح أنها كانت مباراة صعبة للغاية، إذ جاءت بعد دوري أبطال أوروبا، أمام فريق أولمبيك ليون جيد جداً يمتلك الكثير من الجودة الفردية ومدرباً جيداً للغاية. كانت صعبة للغاية. أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن الأمر كان صعباً لأنهم دافعوا بشكل جيد جداً. في الشوط الثاني، أعتقد أننا تحسّنا قليلاً وواجهوا صعوبة أكبر لأنهم كانوا قد ركضوا كثيراً».

النجوم البديلون يغتنمون فرصتهم

مع إراحة عدد من الأساسيين بعد مجهوداتهم الأوروبية، لجأ باريس سان جيرمان إلى دكة البدلاء لإنجاز المهمة أمام فريق ليون الصامد. وكان الموهوب الشاب سيني مايولو من بين الذين اغتنموا الفرصة، مسجلاً هدفاً حاسماً ساعد في ضمان النتيجة. وأعرب إنريكي عن سعادته بلاعبين أمثال مايولو، وكونتان ندجانتو، وميكا غودتس، وبيرالدو، الذين ساهموا جميعاً بشكل كبير في المجهود الجماعي خلال الشوط الثاني من المباراة.

إعلان

وأوضح إنريكي: «جاءت أهدافنا من لاعبين لم يلعبوا كثيراً مؤخراً، وأنا سعيد جداً من أجل سيني مايولو، وكونتان ندجانتو، وميكا غودتس، وبيرالدو، ولوكاس هيرنانديز، وكل البدلاء».