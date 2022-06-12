إنريكي عن مستقبله: أريد رؤية كلابي، ومن أين جاء هذا النجم المغربي؟

المدرب الإسباني يريد استيعاب خيبة الأمل التي تعرض لها فريقه

علق لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق بعد الخروج من كأس العالم أمام المغرب بركلات الترجيح.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل إنريكي مع إسبانيا الفترة الأخيرة، ومن المتوقع زيادة حدة التكهنات بعد خروج الفريق من دور الـ16 بكأس العالم ضد المغرب.

ومن جانبه قال إنريكي في تصريحات للصحفيين بعد وداع المونديال:"إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر، لدي العديد من الموضوعات للتفكير فيها".

وأضاف:"أنا الآن أكثر حرصًا على رؤية عائلتي وكلابي وأريد التواجد بجوار كل من أحبهم الآن، وفي الأسبوع القادم سيرى رئيس الاتحاد الإسباني ما يناسب مستقبل الفريق".

وتابع:"سأتحدث معه عن ما يخص المستقبل، ولكن هذا الأمر لا يشغل تفكيري في الوقت الحالي، ما يهمني الآن هو استيعاب خيبة الأمل التي تعرضنا لها".

وأما عن خروج إسبانيا بسبب ركلات الترجيح:"المسؤولية تقع على عاتقي لأنني اخترت المسددين، بونو حارس مذهل جدًا، اللاعب رقم 8 كذلك في المغرب فاجأني "عز الدين أوناحي" يا إلهي، من أين جاء هذا الصبي؟".

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى ربع نهائي المونديال، ليلعب أمام الفائز من سويسرا والبرتغال، طمحًا في مواصلة رحلته المثيرة في كأس العالم.