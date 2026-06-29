إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في 1 يوليو 2026 الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش و12:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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إنجلترا تلتقي بجمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة تاريخية في مرحلة خروج المغلوب

تدخل منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل دور الـ32 في استاد أتلانتا، ساعيةً إلى مواصلة الزخم الذي حققته في مرحلة المجموعات الناجحة إلى مرحلة خروج المغلوب. وتواجه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية القوي الذي وصل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد أن تحول إلى فريق منضبط للغاية تحت قيادة المدرب سيباستيان ديسابر

كيف وصل «الأسود الثلاثة» و«الفهود» إلى هذه المرحلة

تمتعت إنجلترا بمسيرة سلسة نحو دور الـ32، حيث تصدرت المجموعة L برصيد سبع نقاط. وحقق «الأسود الثلاثة» انتصارات على كرواتيا وبنما قبل أن يتعادلوا تعادلاً تكتيكياً مع غانا. واختتمت مرحلة المجموعات بنجاح كبير، حيث أجاب جود بيلينجهام وهاري كين على التساؤلات الرئيسية أمام المرمى لترسيخ الصدارة.

أما مسيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو أول ظهور تاريخي لها في مرحلة خروج المغلوب، فقد سلطت الضوء على تحولها إلى واحدة من أقوى الفرق الأفريقية في البطولات. بعد منافستها في المجموعة K الصعبة، احتلت «الفهود» المركز الثالث الأعلى تصنيفاً برصيد أربع نقاط. وبدأت الفريق مسيرتها بتعادل لا يُنسى 1-1 أمام البرتغال، ورغم خسارتها بفارق ضئيل 1-0 أمام كولومبيا، عادت بقوة بفوز ساحق 3-1 على أوزبكستان لتضمن تأهلها.

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التغييرات التكتيكية الدفاعية قد تحدد مسار المباراة

ستكون المرونة التكتيكية في صدارة هذه المواجهة. فقد بنى سيباستيان ديسابر فريقه على أساس من الاستقرار الدفاعي، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 29 مباراة من أصل 57 خلال فترة توليه المسؤولية. ورغم أنه كان يفضل تاريخياً اللعب بخط دفاعي مكون من أربعة لاعبين، إلا أن ديسابر اعتمد في هذه البطولة تشكيلة دفاعية صلبة مكونة من خمسة لاعبين لإحباط منتخبات أوروبية قوية مثل البرتغال.

وسيعود الفريق إلى خط دفاعه المنضبط المنخفض للحد من المساحات المتاحة لمصادر الإبداع في صفوف إنجلترا، وسيسعى إلى امتصاص الضغط المستمر، والضرب بدقة في الهجمات المرتدة. وسيتعين على إنجلترا أن تكون حادة في تتبع الكرة، حيث إن أي كرات طائشة في مراحل الانتقال ستستغلها خط الهجوم الكونغولي المباشر بسرعة.

أسلحة هجومية قاتلة في الهجمات المرتدة لاختبار المرشحين للفوز

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يعتمد الانتقال الهجومي لجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير على التناغم المدمر بين يوان ويسا وسيدريك باكامبو. ويسا، الذي يلعب برغبة كبيرة في إثبات نفسه بعد موسمه الأول مع نيوكاسل، يمر بفترة تألق قاتلة، حيث سجل ثلاثة من أصل أربعة أهداف سجلها الكونغو في مرحلة المجموعات.

ويدعمهم خط وسط قوي ومجتهد يضم نوح ساديكي لاعب سندرلاند، الذي يتميز بقدراته البدنية وقدرته على المضي قدماً بالكرة، إلى جانب نغالاييل موكاو لاعب ليل الذي يحظى بتقدير كبير. وسيشكل هذا التهديد المزدوج المتمثل في حركة محرك الفريق في الوسط وسرعة الخط الأمامي اختباراً لسرعة استعادة التوازن لدى الظهيرين الإنجليز المتراجعين.

عمود دفاعي متماسك

تتمتع إنجلترا بتماسك دفاعي هائل تحت قيادة توخيل، على الرغم من استمرار الشكوك حول اللياقة البدنية لكل من ريس جيمس لاعب تشيلسي وجاريل كوانسا لاعب ليفربول، في أعقاب المخاوف الأخيرة بشأن إصابات الكاحل التي تعرضا لها. وسيعتمد «الأسود الثلاثة» على الثنائي المتمرس في قلب الدفاع، جون ستونز ومارك غويهي، لتنظيم اللعب من العمق وحماية طموحات جوردان بيكفورد في الحفاظ على شباكه نظيفة.

وترد جمهورية الكونغو الديمقراطية بخط دفاع مستقر للغاية وذو مستوى عالٍ. يقود القائد شانسيل مبيمبا قلب الدفاع، ويحيط به لاعبون ذوو خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والمسابقات الأوروبية، مثل آرون وان-بيساكا لاعب وست هام، وأكسل توانزيبي لاعب بيرنلي، وآرثر ماسواكو لاعب لانس. وقد أثبت هذا الخط أنه نادرًا ما يخسر بفارق أكثر من هدف واحد عندما يكون بكامل قوته، مما يعني أن إنجلترا ستواجه بعد ظهرًا طويلًا ومنهجيًا في محاولتها اختراق دفاعاتهم.

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تشكيلة إنجلترا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد

المدافعون: دان بيرن، تريفوه تشالوباه، مارك غويهي، ريس جيمس، إيزري كونسا، تينو ليفرامينتو، نيكو أورايلي، جاريل كوانسا، جيد سبنس، جون ستونز

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، جود بيلينغهام، إبيريتشي إيزي، جوردان هندرسون، كوبي ماينو، ديكلان رايس، مورغان روجرز

المهاجمون: أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، إيفان توني، أولي واتكينز

تشكيلة جمهورية الكونغو الديمقراطية المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: ماتيو إيبولو، تيموثي فايولو، ليونيل مباسي

المدافعون: ديلان باتوبينسيكا، جيدون كالولو، ستيف كابوادي، جوريس كايمبي، آرثر ماسواكو، تشانسيل مبيمبا، أكسل توانزيبي، آرون وان-بيساكا

لاعبو الوسط: ثيو بونغوندا، براين سيبينغا، ميشاك إيليا، غايل كاكوتا، إيدو كايمبي، ناثانايل مبوكو، صامويل موتوسامي، نغالايل موكاو، تشارلز بيكل، نوح ساديكي، آرون تشيبولا

المهاجمون: سيدريك باكامبو، سيمون بانزا، فيستون مايلي، يوان ويسا

أخبار الفريق والتشكيلة

لم ينشر توماس توخيل أي قائمة مؤكدة بالإصابات أو الإيقافات في البيانات الرسمية قبل هذه المباراة، ولم يتم الإعلان عن أي تشكيلة محتملة. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة. وتتركز المخاوف الرئيسية بشأن اللياقة البدنية على مركز الظهير الأيمن، حيث لا يزال مشاركة جاريل كوانسا غير مؤكدة بعد أن اضطر للخروج من الملعب خلال مباراة بنما. وعلى الجانب الإيجابي، من المتوقع أن يعود ديكلان رايس إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن تلك المباراة للتعافي من إصابة في ربلة الساق.

أما بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فلم يقم سيباستيان ديسابر حتى الآن بتأكيد تشكيلته أو الإشارة إلى أي إصابات أو حالات إيقاف عبر القنوات الرسمية. وسيتم إضافة المزيد من الأخبار المتعلقة بالفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تدخل إنجلترا هذه المباراة وهي في حالة جيدة، حيث فازت بأربع مباريات من أصل خمس مباريات خاضتها مؤخرًا وتعادلت في واحدة. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 2-0 على بنما في دور المجموعات بكأس العالم، كما فازت على كرواتيا 4-2 في المباراة الافتتاحية للبطولة. أما النقاط الوحيدة التي خسرتها فكانت في التعادل السلبي مع غانا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت إنجلترا عشرة أهداف واستقبلت هدفين، وحافظت على شباكها نظيفة في مباراتين.

أما سجل جمهورية الكونغو الديمقراطية في الآونة الأخيرة فهو متفاوت. فقد فازت في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات بنتيجة 3-1 على أوزبكستان، وهو ما كان حاسماً في تأمين تأهلها. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع البرتغال وخسرت 1-0 أمام كولومبيا. وفي مباراتين وديتين قبل البطولة، تعادلت 0-0 مع الدنمارك وخسرت 2-1 أمام تشيلي. خلال خمس مباريات، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية خمسة أهداف واستقبلت أربعة، حيث بلغ سجلها من الانتصارات والتعادلات والهزائم فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر أي بيانات عن المواجهات المباشرة بين إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في قاعدة البيانات الحالية. قد تمثل هذه المباراة لقاءً نادرًا أو أول لقاء بين البلدين في هذه المرحلة من إحدى البطولات الكبرى، لكن لا توجد سجلات مؤكدة للمباريات السابقة بينهما.

الترتيب

احتلت إنجلترا المركز الأول في المجموعة L، بينما تأهلت جمهورية الكونغو الديمقراطية من المجموعة K في المركز الثالث.