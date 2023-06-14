إنتر يحل المسألة .. برشلونة ينافس الأندية السعودية لضم بديل بوسكيتس

برشلونة أمام خيار قديم لدعم خط الوسط

يتمحور موسم انتقالات برشلونة هذا الصيف حول إيجاد وسط ملعب بديل لسيرجيو بوسكيتس أسطورة النادي الذي أعلن رحيله عن كامب نو.

أبطال الدوري الإسباني فشلوا في تحقيق عودة رومانسية لأيقونة النادي ليونيل ميسي الذي اختار راحة البال واللعب في إنتر ميامي على مواجهة التحديات في كتالونيا، وبعد رحيل بوسكيتس وجوردي ألبا أصبحت فاتورة الأجور أكثر إزدهارًا بعدما كانت تمثل مشكلة في الفترة الماضية.

برشلونة مرتبط بالعديد من نجوم خط الوسط مثل إلكاي جوندوان قائد مانشستر سيتي، ويوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ، ومارتن زوبيمندي متوسط ميدان ريال سوسييداد، لكن يبدو أن النادي الكتالوني نظر إلى قائمة رغبته السابقة لإيجاد بديل بسعر منخفض.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إنه لم يعد مارسيلو بروزوفيتش عنصرًا حاسمًا في مشروع الفريق، مما قد يفتح الأبواب لبرشلونة من أجل ضم لاعب كان على ردارهم في الصيف الماضي.

وأشار التقرير إلى أن المدير الرياضي جوزيبي ماروتا يبحث بالفعل عن بديل له، لأسباب متعددة مثل خفض الرواتب ومنح الأولوية لهاكان تشالهان أوغلو، وسيطلب إنتر حوالي 25-30 مليون يورو مقابل بروزوفيتش.

الكرواتي الدولي البالغ من العمر 30 عامًا، مطلوب كذلك في كل من نيوكاسل يونايتد، وكذلك يتواجد في مفكرة أندية الدوري السعودي.