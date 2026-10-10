إنتر وبارما | رسالة إلى زيدان .. تورام يستحق رفاهية ديمبيلي ومبابي وإصلاح خطأ ديشان

لم يكن قرار زين الدين زيدان باستبعاد ماركوس تورام عن صفوف المنتخب الفرنسي بالمفاجأة، مهاجم إنتر في كأس العالم لم يلعب أي دور مؤثر بسبب الإصابة وشارك فقط لدقائق شحيحة، وقبل ذلك حتى، في خمس وثلاثين مباراة، هز الشباك ثلاث مرات، ولذا فكرة أن يغيب عن اختيارات "زيزو" بدت منطقية.

نجل الأسطورة ليليان الذي فاز بالمونديال رفقة "زيزو" في 1998 بدا متفهمًا في تصريحاته عقب استبعاده ولم يثر الجدل، بل أشار إلى الطريق للعودة بإثبات نفسه للمدرب الجديد وأحقيته بالعودة لارتداء قميص الديوك بالتألق مع إنتر، وهو ما قام به عقب التوقف مباشرة في المباراة ضد بارما.

انتصر إنتر بثلاثية نظيفة، وكان تورام أحد نجومها، سجل الهدف الثالث ليواصل هز شباك أحد أبرز ضحاياه بخمسة أهداف، والأهم، أثبت في ستين دقيقة لعب أنه يستحق أن يدخل حسابات زيدان المستقبلية كمهاجم للديوك الفرنسية.









"تيكوس" سجل هدفه الثالث هذا الموسم ومساهمته التهديفية الخامسة، والعاشرة في آخر 11 مباراة بالدوري، وأظهر تحركات مميزة كرأس حربة يجيد الانطلاق والمراوغة، أو اللعب في ثنائي هجومي مع بيو إسبوزيتو هذه المرة وليس في الثنائية الشهيرة "التولا" مع لاوتارو الذي دخل مكانه بالشوط الثاني.

لماذا يستحق تورام فرصة جديدة مع فرنسا من زيدان؟ في عهد ديديه ديشان كان مهاجم إنتر حاضر دائمًا ويعد من الشخصيات القيادية بفضل علاقته القوية بالنجوم كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي والبقية، وله احترام كبير، ولكن داخل الملعب لم يحصل على فرص كبيرة للعب في مركزه الأصلي كرأس حربة، ووظفه ديشان كثيرًا كجناح كما حدث في مونديال قطر، أو كمهاجم احتياطي في ظل تفضيل مبابي وديمبيلي، أو جيرو قبلهما.

أما عن زيدان، فهو اختار ديمبيلي لقيادة الهجوم في تجمعه الأول، ولكن نجم بي إس جي لم يظهر بالشكل المطلوب ولم يهز الشباك، ونصب مايكل أوليسي نفسه بطلًا لمباريات زيدان الأولى مع فرنسا بأربعة أهداف في إيطاليا، تركيا، وبلجيكا عقب إصابة كيليان مبابي، بينما لم يقدم إستيبان دي بول ما يثبت أحقيته بالفرصة التي قدمها له المدير الفني في التوقف الدولي الأخير، وعقب خروجه ضد بلجيكا فُك النحس الهجومي وهُزت الشباك بالرباعية.

صحيح سجل تورام الدولي لا يقف في صفه، ولكن ما يقدمه مع إنتر يبرر إعطاء الفرصة له من قبل زيدان في ظل تجاربه الأولية لتشكيل فريقه، وفي ظل "الرفاهية" التي يتمتع بها "الصديقين" مبابي وديمبيلي بضمان مقاعدهما بغض النظر عن المستوى أو الجاهزية الفنية والبدنية، يستحق تورام هو الآخر فرصة أخيرة مع الديوك، خصوصًا لو استمر في تألقه مع إنتر ومساهماته التهديفية.