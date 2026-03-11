إنتر، ثورام يتعافى لمباراة أتالانتا. باستوني مشكوك في مشاركته، لاوتارو يستهدف فيورنتينا

تتناقص تدريجياً أعداد المصابين في إنتر: إليكم آخر المستجدات قبل المباراة القادمة مع أتالانتا. وفقاً لـ Sky، من المحتمل أن يعود لاوتارو مارتينيز قبل فترة التوقف أو في فلورنسا أو بعدها: لكن سيتم محاولة إشراكه في فلورنسا. وكذلك بالنسبة لهاكان تشالهانوغلو.

حالة ثورام - من ناحية أخرى، سيعود ماركوس ثورام يوم السبت ضد أتالانتا: لقد بدأ التدريب يوم الاثنين، وواصل العمل أمس، وهو اليوم مع المجموعة. أما بالنسبة لباستوني، فيجب الانتظار، فهو بحاجة إلى التعافي من الإصابة: سيستغرق ذلك بضعة أيام.

الجدول الزمني - يشارك إنتر حاليًا في مسابقتين: الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا. هذه هي المباريات القادمة، التي تم تحديدها حتى الآن، والتي سيلعبها إنتر:

في 14/03/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد أتالانتا (إنتر - أتالانتا)

في 22/03/2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد فيورنتينا (فيورنتينا - إنتر)

في 05/04/2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد روما (إنتر - روما)

في 12/04/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد كومو (كومو - إنتر)

في 19/04/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد كالياري (إنتر - كالياري)

في 21/04/2026 الساعة 21:00 في كأس إيطاليا ضد كومو (إنتر - كومو)

في 26/04/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد تورينو (تورينو - إنتر)

في 03/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد بارما (إنتر - بارما)

في 10/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد لاتسيو (لاتسيو - إنتر)

في 17/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد فيرونا (إنتر - فيرونا)

في 24/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد بولونيا (بولونيا - إنتر