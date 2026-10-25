إلى جماهير برشلونة: لا تذبحوا جيرارد مارتين.. ليس لديكم من هو أفضل منه وخزائنكم فارغة!

شهدت الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لقطة غيرت مسار اللقاء تمامًا، بعدما حوّل كيليان مبابي تمريرة بالخطأ من المدافع جيرارد مارتين داخل الشباك الكتالونية، إثر محاولة تشتيت غير متقنة لكرة عرضية زاحفة.

ليضع المهاجم الفرنسي الفريق الملكي في المقدمة وسط صدمة في مدرجات ملعب سبوتيفاي كامب نو، وتفتح تلك الهفوة سيلًا من الانتقادات الحادة ضد اللاعب الشاب.





محاكمة غير عادلة تحت أضواء الكلاسيكو

من السهل دائمًا تحويل المدافع الشاب إلى كبش فداء مثالي عند الخسارة أو استقبال الأهداف الصادمة، وتحميله منفردًا وزر الهزيمة أو تراجع الأداء العام.

لا خلاف على فداحة الخطأ، ولا شك أن تشتيت الكرة بتلك السذاجة أمام مهاجم قناص بحجم مبابي يعد خطيئة كبرى في عالم كرة القدم الاحترافية، لكن النظر إلى اللقطة بمعزل عن السياق الكامل للمنظومة يعد تسطيحًا مخلًا للأزم.

فالهجمة بدأت من اختراق غير مبرر للرواق، ووصلت بعرضية مريحة إلى عمق المنطقة دون ضغط حقيقي على حامل الكرة، في شوط افتقد فيه الفريق الكتالوني بأكمله الاتزان والصلابة الذهنية المطلوبة.

واقع المتاح في ظل الأزمة المالية

قبل أن يشرع جمهور برشلونة ومحللوه في نصب المشانق لجيرارد مارتين، يجدر بالجميع إدراك الواقع المرير الذي يعيشه النادي الكتالوني منذ سنوات.

الإدارة والمدرب هانزي فليك لا يمتلكون رفاهية الاختيار أو استقدام صفوة المدافعين العالميين، فالخزائن فارغة والقيود المالية الصارمة تفرض الاعتماد القسري على عناصر الصف الثاني وأبناء الأكاديمية لسد الثغرات المتتالية، وتحديدًا مع ضربات الإصابات المتلاحقة التي تجتاح الخط الخلفي بين الحين والآخر.

بديل بالضرورة لا باختيار الرفاهية

وجود لاعب مثل مارتين في التشكيل الأساسي خلال قمة استثنائية كالكلاسيكو ليس نابعًا من كونه الخيار الأول الذي ناضلت الإدارة للتعاقد معه أو فضّلته على نجوم أوروبا، بل لأنه العنصر المتاح حاليًا داخل قائمة محدودة الموارد ومحكومة بأسقف الرواتب الصارمة.

إحراق هؤلاء اللاعبين نفسيًا ومعنويًا عند أول عثرة كبرى لن يفرز مدافعًا جاهزًا بين ليلة وضحاها، بل سيهدم ما تبقى من ثقة لدى عناصر تضطر لخوض معارك تفوق خبراتها الحالية دفاعًا عن القميص في مرحلة انتقالية شاقة.

بيت القصيد

لا تذبحوا جيرارد مارتين لأن الخطأ الفردي وارد في كرة القدم، والواقعية تفرض على جماهير برشلونة أن تواجه حقيقتها بلا تجميل؛ فالفريق يلعب بالمتاح ويسد ثغراته بما تجود به الأكاديمية والخيارات الطارئة وسط أزمة مالية خانقة، والبديل المرجو على الدكة أو في سوق الانتقالات لا وجود له في دفاتر الحسابات.

نعم برشلونة فضل إعادة إحياء الهجوم والوسط في سوق الانتقالات الأخير بالمتاح من النقد، لكن دعم هؤلاء اللاعبين والاعتراف بحدود إمكانياتهم الحالية هو السبيل الوحيد للنجاة حتى تستعيد خزائن النادي عافيتها وتستقيم صفوفه من جديد.



