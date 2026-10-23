إلى جماهير برشلونة: لا تبتلعوا الطُعم.. ريال مدريد أخطر مما تتخيلون!

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كلاسيكو لا يحتمل رفاهية السقوط!

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لا يمكن لأي مشجع يتابع برشلونة هذا الموسم أن ينكر حالة النشوة التي عشناها في أول 11 مباراة، فالمنظومة التي بناها هانز فليك أعادت لنا هيبة كروية افتقدناها طويلًا، وجعلتنا نرى الفريق يكتسح محليًا بأداء جماعي ممتع وشديد التماسك.

لكن وسط كل هذا الصخب، بدأت ألاحظ نبرة تعالٍ غريبة تسللت إلى مدرجاتنا ومنصات النقاش الكتالونية، نبرة تصور مواجهة الكلاسيكو القادمة وكأنها مجرد نزهة مضمونة، أو لقاء لحسم فوز عريض آخر على ملعب كامب نو، والسبب في ذلك هو تعثر الغريم مرتين في أول تسع جولات من الدوري، هذا المنطق يبدو شديد السطحية، بل ويبعث في نفسي قلقًا حقيقيًا لا أستطيع إخفاءه.





جرس إنذار حديقة الأمراء

من يريد أن يفهم سبب خوفي الحقيقي، عليه فقط أن يعيد شريط ما حدث أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

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تلك الرباعية القاسية لم تكن مجرد خسارة عابرة لثلاث نقاط، بل كانت ضربة موجعة كشفت بوضوح أن منظومتنا، ورغم صلابتها الظاهرة، قابلة للاختراق حين تواجه جودة فردية استثنائية وسرعات قادرة على ضرب المساحات خلف خطوطنا المتقدمة.

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الثقة التي تراكمت ببطء عبر انتصارات متتالية اهتزت فجأة في تسعين دقيقة، وأثبتت أن أي خلل دفاعي في المواعيد الكبرى يدفع ثمنه الفريق غاليًا، خصوصًا مع غيابات الخط الخلفي وعدم اكتمال جاهزية رافينيا البدنية بنسبة 100 في المئة

حسابات خاطئة أمام أسماء لا ترحم

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التقليل من ريال مدريد في الوقت الراهن خطيئة كروية كبرى، نعم، الفريق نزف بعض النقاط محليًا، ولا يملك أفضل المنظومات الجماعية في أوروبا ولا حتى في إسبانيا، لكن هل نسينا من يقف على الدكة ومن يرتدي ذلك القميص؟

على الخط يقف جوزيه مورينيو، الرجل الذي بنى مسيرته بأكملها على إفساد احتفالات الخصوم وإجادة إدارة مثل هذه المواعيد المعقدة بتفاصيلها النفسية والتكتيكية الصارمة.

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وفي الملعب، لا تواجه فريقًا عاديًا، بل ترسانة أسماء قادرة على حسم أي لقطة بلمحة واحدة، وجود كيليان مبابي مع قدرات أردا جولر في التمرير الذكي وصناعة اللعب، بالإضافة للمتألق مؤخرًا يان ديوماندي وخلفهم تيبو كورتوا الذي يواصل إبقاء فريقه حيًا في أصعب الفترات، يعني ببساطة أنهم لا يحتاجون إلى أن يكونوا الطرف الأفضل طوال اللقاء كي يعاقبوك.





تصاعد مخيف وذاكرة حية

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الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ريال مدريد لا يدخل المباراة منهارًا كما يروج البعض، بل يمر بحالة تصاعد واضحة في المردود، وسلسلة النتائج الكبيرة برباعيات متتالية تؤكد أن ماكينتهم الهجومية بدأت تعمل بكفاءة مخيفة.

الكلاسيكو في طبيعته مباراة تلغي كل الحسابات الرقمية السابقة، وكم من مرة رأيناهم يدخلون كامب نو وسط شكوك عارمة ويخرجون بنتيجة تعقد حساباتنا.

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الخوف هنا ليس فقط من خسارة نقاط اللقاء، بل من ارتدادات النتيجة السلبية على موسم فليك نفسه؛ فأي تعثر على أرضنا بعد صدمة باريس سيهدم جزءًا كبيرًا من البناء المعنوي الذي شيدناه منذ بداية الموسم، وسيعيد الشكوك إلى غرفة الملابس في توقيت لا يحتمل التراجع.

بيت القصيد.. الواقعية هي طوق النجاة

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أتمنى بالطبع أن نرى برشلونة يفرض أسلوبه المعتاد ويحكم قبضته على مجريات اللقاء من الدقيقة الأولى، لكن احترام المنافس هو الخطوة الأولى لتفادي الكارثة.

مواجهة فريق يملك هذه الأسماء ويقوده مدرب يعرف جيدًا كيف يعطل مفاتيح لعبنا تحت الضغط تتطلب حذرًا مضاعفًا وتوازنًا دفاعيًا صارمًا، والنزول إلى الميدان بغرور النتيجة المضمونة قد يجعلنا نستيقظ على كابوس لا يتمناه أي مشجع عاش مرارة السقوط الأوروبي الأخير.







