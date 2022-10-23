إلى إعلام الهلال .. "المنتخب السعودي ليس مركز تكرير وتأهيل وتكديس!"

زهيرة عادل|
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دوري روشن السعوديالسعوديةالهلالالنصر

شد وجذب بين الهلاليين والنصراويين حول اختيارات رينارد

أعرب الإعلامي الرياضي النصراوي مبارك الشهري عن استيائه من تعامل الإعلام الهلالي مع منتخب السعودية وحديث النصراويين عنه، موضحًا الفارق بين الجانبين في التعامل مع الأخضر.

المنتخب السعودي حاليًا يخوض معسكر مغلق في إمارة أبو ظبي الإماراتية، يخوض خلاله خمس مباريات ودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022.

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ويصحب هذا المعسكر جدلًا كبيرًا، في ظل الاعتراض على استدعاء بعض الأسماء التي لا تشارك مع فرقها بشكل أساسي، واستبعاد من يتألقون بالفعل، إذ تحدث المعترضون عن ضم محمد كنو وعبد الله الحمدان، في وقت تم استبعاد به عبد الرحمن غريب وسميحان النابت.

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واعترض الشهري على رفض الهلاليين لانتقادات النصراويين لاختيارات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، فكتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سمعت احد الزملاء الهلاليين يقول : بدأت الحرب على المنتخب !!!!! هذولا يعتبروننا مكسيكيين والا وش السالفة، تراه منتخبنا كلنا".

وأضاف: "الفرق بيننا و بينكم : أننا نعتبره رمز و واجهة و نتمناه للجميع وفي المنصات، و انتم تعتبروه مركز تكرير و تأهيل و تكديس".

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يذكر أن الأخضر خاض أول مباراة ودية له في معسكر أبو ظبي أمس السبت، محققًا الفوز أمام مقدونيا الشمالية بهدف نظيف، سجله العائد من الإصابة صالح الشهري.

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