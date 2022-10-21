إقالة المدربين .. تطور إيجابي في الدوري السعودي هذا الموسم

الوحدة أعلن أمس إعادة لويس سييرا للدوري السعودي

شهد دوري روشن السعودي تطورًا ملفتًا في ملف الاستقرار الفني لأنديته، حيث تراجعت نسبة إقالة المدربين بعد الجولة الثامنة بنسبة مذهلة.

الموسم الماضي من الدوري السعودي وقبل انطلاق الجولة التاسعة كان قد شهد إقالة 7 مدربين من إجمالي 16، أبرزهم فابيو كاريلي من الاتحاد، وأقيل بعد الجولة الثانية، ومانو مينيزيس من النصر، وفُسخ عقده بعد 4 جولات.

نسبة المدربين المقالين في الموسم الماضي بعد الجولة الثامنة وصلت إلى 43.7%، فيما لم تُسجل هذا الموسم سوى 12.5% بعد إقالة مدربين فقط.

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أبها كان أول من تخلى عن مدربه هذا الموسم بفسخ عقده مع البلجيكي سفين فاندنبروك بعد 6 مباريات لسوء النتائج والمشاكل الكثيرة مع اللاعبين، فيما أعلن الوحدة مؤخرًا رحيل مدربه البوسني برونو أكرابوفيتش.

وأسند الأول مهمة تدريبه مؤقتًا للبولندي ماتيوس جوزيف الذي شغل منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق، فيما أعاد الوحدة التشيلي خوسيه لويس سييرا للدوري السعودي، كما أعلن مساء الخميس.

مباريات دوري روشن السعودي توقفت بعد انتهاء الجولة الثامنة بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم 2022، حيث يُقيم حاليًا معسكرًا في إمارة أبو ظبي.

ومن المقرر أن تُستأنف المباريات في منتصف ديسمبر القادم، وقد استطاع الشباب الحفاظ على صدارة جدول الترتيب خلال الجولات السابقة بعدما لم يفقد سوى نقطتين بتعادله مع الهلال.

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