إطلاق الدوري السعودي التطوعي بجوائز مالية 5 ملايين ريال

تم الاستقرار على موعد إطلاق الدوري التطوعي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتخاذ وزارة الموارد البشرية قرارًا بإطلاق الدوري السعودي التطوعي في فبراير القادم.

وسيُشارك في الدوري التطوعي جميع أندية دوري روشن السعودي الـ16 بجانب ناديين من دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، وستتنافس على جوائز تفوق الـ5 ملايين ريال سعودي.

وأوضحت الصحيفة أن الدوري يعتزم تنفيذ نحو 100 مبادرة تطوعية من اختيار الأندية التي ستؤسس فرقًا تطوعية خاصة بها تنفذ فعالية شهرية بشكل مستقل.

ويستمر الدوري لمدة 7 أشهر ويستهدف مشاركة نصف مليون متطوع ومتطوعة للوصول إلى أحد مستهدفات الرؤية بالوصول إلى مليون متطوع في 2030.

يُشار إلى أن دوري روشن السعودي متوقف حاليًا بسبب كأس العالم قطر 2022 وسيُستأنف في منتصف ديسمبر الجاري.