إصابة خطيرة؟ "أوتار الركبة" تبعد مبابي عن مواجهة إيطاليا وزيدان يلجأ للاعب باريس!

ضربة قوية تعرض لها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قبل مواجهة فريقه أمام إيطاليا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.
مبابي الذي يعيش فترة من التألق مع ريال هذا الموسم، يعتبر من العناصر الرئيسية لزيزو في رحلته الجديدة مع الديوك، ولكنه سيغيب لتستمر معاناة الديوك من ناحية الإصابات، ليتم الاستعانة بلاعب آخر في المعسكر الحالي.
ماذا حدث؟
صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت إن قائد الديوك يعاني من انزعاج عضلي في أوتار الركبة، ومن المستبعد جاهزيته في الوقت المناسب من أجل خوض المباراة المقرر إقامتها، غدًا، الخميس، في دوري الأمم.
ويأتي ذلك بعد المشاكل البدنية التي عانى منها بيير كالولو وماركوس تورام وأوريليان تشواميني، لتتعقد الأمور كثيرًا على زيدان في بداية معسكر نوفمبر.
لم يشارك في التدريبات
وأوضحت "ليكيب" أن مبابي لم يشارك في المران الذي أقيم صباح اليوم، الأربعاء، بعدما تبين معاناته من مشكلة في أوتار الركبة، لذلك لن يتمكن من اللعب ضد إيطاليا.
ولكن في نفس الوقت، نفت الصحيفة أن الإصابة خطيرة وستؤدي لغياب مبابي على المدى البعيد، وقالت إنه من الممكن أن يلحق مهاجم ريال مدريد بمباراة تركيا يوم الأحد المقبل في مدينة بوردو.
استدعاء نجم باريس الشاب
ومن جانبه، أعلن زيدان عن استدعاء سيني مايولو لاعب باريس سان جيرمان، ليأتي من منتخب فرنسا تحت 21 سنة، ولذلك لسد الفراغ الناتج عن غياب تشواميني لاعب وسط ريال مدريد.
صحيفة "لو باريزيان" أكدت أن قدوم مايولو جاء بسبب غياب تشواميني، باعتبار مركزه كلاعب وسط، ولكنها أوضحت في الوقت ذاته، أن وجوده يأتي كخيار إضافي يعزز الفريق من الناحية العددية، كما أن نجم باريس الشاب يمكنه اللعب في أكثر من مركز بالخط الأمامي لتعويض مبابي.
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رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.
حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.
هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".
آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.
بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.
أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.
التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..
حارس مرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام
خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو
هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي
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