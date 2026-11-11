إصابة خطيرة؟ "أوتار الركبة" تبعد مبابي عن مواجهة إيطاليا وزيدان يلجأ للاعب باريس!

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ضربة قوية لمدرب الديوك

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ضربة قوية تعرض لها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قبل مواجهة فريقه أمام إيطاليا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

مبابي الذي يعيش فترة من التألق مع ريال هذا الموسم، يعتبر من العناصر الرئيسية لزيزو في رحلته الجديدة مع الديوك، ولكنه سيغيب لتستمر معاناة الديوك من ناحية الإصابات، ليتم الاستعانة بلاعب آخر في المعسكر الحالي.

ماذا حدث؟

صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت إن قائد الديوك يعاني من انزعاج عضلي في أوتار الركبة، ومن المستبعد جاهزيته في الوقت المناسب من أجل خوض المباراة المقرر إقامتها، غدًا، الخميس، في دوري الأمم.

ويأتي ذلك بعد المشاكل البدنية التي عانى منها بيير كالولو وماركوس تورام وأوريليان تشواميني، لتتعقد الأمور كثيرًا على زيدان في بداية معسكر نوفمبر.

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لم يشارك في التدريبات

وأوضحت "ليكيب" أن مبابي لم يشارك في المران الذي أقيم صباح اليوم، الأربعاء، بعدما تبين معاناته من مشكلة في أوتار الركبة، لذلك لن يتمكن من اللعب ضد إيطاليا.

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ولكن في نفس الوقت، نفت الصحيفة أن الإصابة خطيرة وستؤدي لغياب مبابي على المدى البعيد، وقالت إنه من الممكن أن يلحق مهاجم ريال مدريد بمباراة تركيا يوم الأحد المقبل في مدينة بوردو.

استدعاء نجم باريس الشاب

ومن جانبه، أعلن زيدان عن استدعاء سيني مايولو لاعب باريس سان جيرمان، ليأتي من منتخب فرنسا تحت 21 سنة، ولذلك لسد الفراغ الناتج عن غياب تشواميني لاعب وسط ريال مدريد.

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صحيفة "لو باريزيان" أكدت أن قدوم مايولو جاء بسبب غياب تشواميني، باعتبار مركزه كلاعب وسط، ولكنها أوضحت في الوقت ذاته، أن وجوده يأتي كخيار إضافي يعزز الفريق من الناحية العددية، كما أن نجم باريس الشاب يمكنه اللعب في أكثر من مركز بالخط الأمامي لتعويض مبابي.