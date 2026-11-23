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لم تكن إصابة ديزيري دوي خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام نيس مجرد ضربة جديدة للفريق الفرنسي، بل طرحت أيضاً تساؤلات غير متوقعة حول احتمال وجود صلة بين إصابات الأسنان ومشكلات الأربطة، بعدما تعرض المهاجم الشاب لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى بعد أيام قليلة فقط من إصابته في أسنانه.

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ناقش عدد من المتخصصين الذين تواصل معهم موقع RMC Sport ما إذا كانت الإصابتان اللتان تعرض لهما اللاعب في فترة متقاربة مرتبطتين ببعضهما.

أصيب دوي في أسنانه خلال مشاركته مع منتخب فرنسا أمام إيطاليا في 12 نوفمبر، ثم جاءت الإصابة الخطيرة أمام نيس، في مباراة سجل فيها الهدف الثاني لفريقه.

وكان قد هز الشباك قبل دقائق فقط، حين كان باريس سان جيرمان متقدماً بنتيجة 2-1، قبل أن يُضطر إلى مغادرة الملعب قبيل نهاية الشوط الأول.

وتُعد هذه ضربة قوية، إذ كان المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً يمر بفترة رائعة، بعدما سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات.

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وأوضح باسكال دي مارش، العضو المشارك في الأكاديمية الوطنية لجراحة الأسنان، أن الإجهاد البدني قد يجعل جسم الرياضي أكثر عرضة للإصابة، مشيراً إلى أن المنافسة على المستوى الاحترافي تدفع اللاعبين إلى أقصى حدودهم، وأن أي مشكلة قد تتزامن مع إرهاق عام.

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لكنه لم يذهب إلى حد القول إن إصابة الأسنان والالتهاب الناتج عنها تسببا مباشرة في تمزق الرباط، مؤكداً أن إثبات مثل هذه الصلة في غضون 10 أيام أمر مستبعد.

أما رافائيل بيتاش، الأستاذ المشارك في جامعة نيويورك والمتخصص في زراعة الأسنان، فكان أكثر حسماً، إذ رفض وجود أي صلة بين إصابة دوي في أسنانه وتمزق الرباط الصليبي، مشدداً على أن طريقة سقوط اللاعب وكيفية ارتطام قدمه بالأرض تفسران الإصابة بشكل أوضح.

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وأشار إلى أن آلام الأسنان قد تؤثر على المضغ والتركيز في التدريبات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود علاقة مباشرة بإصابات الأربطة، كما استبعد فكرة أن يكون واقي الفم الذي ارتداه دوي قد غيّر من إطباق فكيه بطريقة أثرت على جسمه.

وتطرق دي مارش أيضاً إلى تأثير مشكلات إطباق الفكين على التوازن والإحساس بوضعية الجسم، مستشهداً بدراسات رصدت تأثيرات محتملة غير مباشرة على التوازن العام، لكنه لفت إلى أن واقي الفم يُفترض أن يساعد على الحفاظ على التوازن. وكان دوي قد ارتدى دعامة لتثبيت السن المصابة بعدما تلقى ضربة بالمرفق من دافيدي فراتيسي خلال مباراة فرنسا أمام إيطاليا.

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وتعيد هذه الحالة إلى الأذهان حالة زميله خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي تعرض بدوره لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وظهر بأسنان جديدة خلال فترة التوقف بين الموسمين. غير أن بيتاش حذر من افتراض وجود صلة بين التعديلات التجميلية للأسنان والإصابات الرياضية، موضحاً أن أي تغييرات كبيرة تتطلب فترة انتقالية للتأكد من تكيف اللاعب معها.