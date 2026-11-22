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طغت إصابة قوية تعرّض لها النجم الصاعد ديزيري دويه على الانتصار الأخير لباريس سان جيرمان، إذ اضطر المهاجم إلى مغادرة الملعب متألمًا خلال الشوط الأول من مواجهة الدوري الفرنسي يوم السبت، ليجد المدرب لويس إنريكي نفسه أمام أسئلة صعبة بشأن عمق تشكيلته.

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كارثة تحل بدوي أمام نيس

واصل باريس سان جيرمان هيمنته المحلية بانتصار صعب على مضيفه نيس بنتيجة 3-2، لكن النتيجة شابتها حادثة مؤلمة تعرّض لها دويه. فقد كان المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا قد منح فريقه التقدم إثر تمريرة حاسمة من أشرف حكيمي، قبل أن تقع الكارثة في الدقيقة 39.

وأثناء محاولته حماية الكرة، بدا أن ركبة دويه اليمنى التوت بشكل غريب، رغم عدم وجود أي احتكاك من جانب سفيان ديوب لاعب نيس. وأدرك زملاؤه والجهاز الطبي على الفور خطورة الموقف، بينما كان اللاعب الشاب يمسك بساقه متألمًا بشدة.

وفي النهاية، حُمل الدولي الفرنسي على نقالة خارج الملعب وهو يبكي، وسط تصفيق متعاطف من جماهير الفريقين في ملعب أليانز ريفييرا. ودخل فيران توريس بديلًا له، وسجّل لاحقًا الهدف الثالث الحاسم، غير أن أجواء ما بعد المباراة ظلت قاتمة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الجهاز الطبي للنادي يخشى تعرّض اللاعب لقطع محتمل في الرباط الصليبي، وهو ما سيستلزم فترة تأهيل طويلة. وتمثّل هذه الحادثة ضربة قاسية للاعب كان يرسّخ مكانته عنصرًا محوريًا في المنظومة الهجومية لباريس سان جيرمان، خلال سلسلة انتصاراته المثيرة للإعجاب التي بلغت 12 انتصارًا متتاليًا.

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إنريكي يؤكد تشخيصًا «خطيرًا»

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية بقليل، لم يحاول إنريكي التقليل من خطورة الموقف. وبدا المدرب الإسباني، الذي خضع عمق تشكيلته لاختبارات متكررة هذا الموسم، قلقًا بوضوح وهو يتحدث عن حالة مهاجمه الشاب.

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وقال إنريكي لوسائل الإعلام: «علينا الانتظار حتى الغد لنعرف، لكنها إصابة خطيرة. إنه حزين وقلق. سيعود أقوى من أي وقت مضى». وشدد المدرب على أن النادي ينتظر نتائج الفحوص الطبية النهائية المقررة يوم الأحد لتحديد طبيعة الضرر بدقة.

وفي حديثه المطوّل خلال مقابلة مع «Ligue 1+»، كرر إنريكي موقفه، معترفًا بالحقائق القاسية لكرة القدم على أعلى المستويات، إذ أوضح مدرب باريس سان جيرمان: «إنها إصابة خطيرة، هذا واضح. استطعنا رؤية ذلك عبر التلفزيون. هذه حياة اللاعبين المحترفين في المستوى العالي جدًا، ونرى مواقف كهذه في كل جولة تقريبًا. عليك أن تتقبل ذلك. أنا متأكد من أنه سيتمكن من التعافي بشكل جيد جدًا وأنه سيعود أقوى. تمكنت من التحدث معه، إنه في غرفة الملابس. علينا انتظار الفحوص النهائية لمعرفة طبيعة الإصابة بالضبط، لكنها إصابة خطيرة».

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وبحسب آخر التقارير الواردة من فرنسا، تعرض دوي لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ما قد يترتب عليه خضوعه للجراحة وغيابه حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

صداع في الاختيارات وخطط الانتقالات

ويُعد غياب دويه مؤلمًا بشكل خاص لحامل لقب الدوري الفرنسي، في ظل قائمة الإصابات القائمة بالفعل. إذ يخوض إنريكي ما تبقى من الموسم دون خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي تعرّض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في أكتوبر.

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ورغم تفاقم الأزمة، أصر إنريكي على أن النادي سيعتمد على قوته الجماعية بدلًا من الذعر خلال فترة الانتقالات المقبلة. وعندما سُئل عن إمكانية التدعيم في يناير، حافظ المدرب على هدوئه، وقال بحزم: «نحن فريق حقيقي. نحن دائمًا منفتحون على سوق الانتقالات. ليس بسبب لاعبَين مصابَين لا يستطيعان اللعب لعدد معين من المباريات… لدينا لاعبون آخرون في فريقنا. سنتجاوز ذلك كفريق. ليست المرة الأولى».