إصابة جديد بصفوف المنتخب السعودي تُصعب من مهمته أمام المكسيك

إصابة مدافع الأخضر خلال مواجهة المكسيك

شهد الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي، تعرض أحد لاعبي الأخضر لإصابة قوية، تسببت في عدم قدرته على استكمال المباراة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وشهدت الدقيقة 37 من زمن المباراة، تعرض علي البليهي مدافع السعودية للإصابة، وحاول الجهاز الطبي إسعافه لكي يتمكن من استكمال المباراة، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك.

وقرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، إخراج علي البليهي، والدفع بلاعب الوسط رياض شراحيلي بدلًا منه.

وقام رينارد بوضع سعود عبد الحميد لاعب الوسط في مركز الظهير الأيسر، بدلًا من علي البليهي الذي تعرض للإصابة، وإشراك رياض شراحيلي في مركز خط الوسط بجوار علي الحسن ومحمد كنو.