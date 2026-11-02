وكأن مصائبه لا تكفيه .. إصابة نجم الأهلي بـ"النيران الصديقة" خلال مواجهة السد!

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إصابة في أول ثماني دقائق من الديربي الخليجي!

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بينما ظن الأهلي السعودي أنه سيصالح جماهيره من خلال مواجهة السد القطري، تلقى ضربة قوية في الربع ساعة الأولى من اللقاء بإصابة أهم لاعب في صفوفه؛ الفرنسي فالنتين أتانجانا!

ما القصة؟

الراقي تلقى قبل أيام قليلة هزيمة ثقيلة أما الشباب (1-6)، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2026-27.

وحاليًا يخوض أول مواجهة بعد الهزيمة المحلية الثقيلة، حيث يحل ضيفًا على السد القطري، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

لكن المدرب مارينو بوسيتش اضطر لاستبدال أتانجانا في الدقيقة 18، للدفع بزياد الجهني.

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إصابة أتانجانا

إصابة لاعب الوسط الفرنسي حدثت في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وقتما نظم الزعيم القطري هجمة على مرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

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البداية كانت بتمريرة خاطئة من المدافع البرازيلي روجر إيبانيز إلى وسط الملعب، قطعها لاعبو السد، قبل أن تصل الكرة للمهاجم روبرتو فيرمينو الذي انطلق إلى حدود منطقة جزاء الأهلي.. هنا تدخل لقطع الكرة الثنائي محمد بكر وأتانجانا سويًا، ليصطدم الأخير في ساق الأول، ويسقط متألمًا.

الجهاز الطبي للراقي تدخل لعلاج أتانجانا على أرض الملعب، وقد نجحت مهمته لمدة عشر دقائق فقط تقريبًا ثم سقط بعدها الفرنسي معلنًا استسلامه وعدم قدرته على خوض اللقاء.

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ولم يتضح حتى الآن حجم إصابة أتانجانا، في انتظار بيان الأهلي بعد الفحوصات الطبية.

قائمة غيابات الأهلي

المدرب مارينو بوسيتش كان قد تنفس الصعداء مؤخرًا بعد عودة عدد من المصابين، على رأسهم الحارس إدوارد ميندي وجالينو وغيرهما، لكن إصابة أتانجانا – إن طالت مدة غيابه – ستسبب صداعًا جديدًا.

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مستشفى الراقي يضم حاليًا الثنائي زكريا هوساوي، الذي يعاني من إصابة جزئية في الرباط الصليبي، بجانب صالح أبوالشامات متأثرًا بإصابة في الكتف.