"إصابات نتاج قصف مدفعي في الجبهة الروسية الأوكرانية" .. غيابات الأهلي أمام الغرافة تثير الاستياء

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من الغائبين عن الراقي في المباراة القارية؟

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الغيابات التي سيدخل بها الأهلي السعودي مواجهة الغرافة القطري لفتت الأنظار بشكل كبير، ليس لكون الغائبين من الكتيبة الأساسية فقط بل حتى لعددهم، حيث يغيب سبعة نجوم دفعة واحدة!

ماذا حدث؟

يستضيف الراقي اليوم الإثنين، الفهود القطرية، في تمام الساعة السابعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

لكن الفريق السعودي يفتقد لجهود السداسي: ميريح ديميرال، إدوارد ميندي، ويندرسون جالينو، صالح أبو الشامات ونايف مسعود، على إثر معاناتهم من إصابات متنوعة، بجانب الثنائي محمد عبدالرحمن وزكريا هوساوي الموقوف بعقوبة انضباطية، وإن كان الأخير مصاب هو الآخر.

استياء القرشي

من جانبه، علق الإعلامي الرياضي السعودي سامي القرشي على كم الإصابات التي يعاني منها الأهلي، مرجعًا الأمر لـ"الاستهتار"، دون أن يشير ما إذا كان اتهامه موجه للاعبين أم للجهاز الطبي للفريق أو الجهاز الفني.

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وكتب القرشي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "دلع واستهتار، هذي إصابات قصف مدفعي في الجبهة الروسية الأوكرانية مو إصابات فريق يلعب كورة".

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تفاصيل إصابات نجوم الأهلي

بالحديث عما يعانيه هذا السباعي الغائب عن مواجهة الأهلي والغرافة، فهو كالتالي:

ميريح ديميرال: إصابة في مفصل القدم.

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صالح أبوالشامات: إصابة في مفصل الكتف.

ويندرسون جالينو: إصابة بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة.

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إدوارد ميندي: إصابة في الكتف.

زكريا هوساوي: تمزق بيسيط أقرب لكدمة في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

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نايف مسعود: إصابة في مفصل القدم.

موقف الأهلي في النخبة الآسيوية

يحتل الراقي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الغرب بالنخبة الآسيوية، برصيد أربع نقاط، حصدها من الفوز في لقاء والتعادل في آخر.

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أما منافسه الغرافة، فيحل بالمركز الـ13 دون أي نقطة، بعد خسارته أول جولتين.



