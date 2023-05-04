ميسي يلمح للعودة إلى برشلونة؟

أحدث مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور وشم جديد على ساقه اليسرى.

وقام ميسي بزيارة المملكة العربية العربية السعودية، من أجل صفقة رعاية مربحة، والتي تسببت في إيقافه من قبل باريس سان جيرمان.

وكشف مقطع الفيديو الذي ظهر فيه ليو ميسي مع زوجته أنتونيلا، وأطفالهما في السعودية، عن وشم جديد يحمل درع برشلونة.

كما يوجد بالوشم، رقم 10، وعلم الأرجنتين، وشعار نادي برشلونة، نسبة للرموز التي ميزت حياته المهنية.

مما أثار التساؤلات حول عودة ميسي للبلوجرانا، لكن اتضح أن البرغوث كان مخططًا له، منذ فترة طويلة.

الجدير بالذكر أن، يسعى برشلونة بقيادة جوان لابورتا، لوجود حل مناسب من أجل عودة البرغوث لكامب نو، دون تخطي قواعد رابطة الدوري الإسباني للعب المالي النظيف.