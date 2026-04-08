"إسماعيل صيباري سيغادر آيندهوفن مقابل 60 مليون يورو على الأقل"

سيغادر إسماعيل سايباري نادي PSV مقابل 60 مليون يورو على الأقل. أصبح سايباري هذا الموسم النجم الأبرز في صفوف بي إس في، ويبدو أن رحيله في الصيف أمر لا مفر منه. ويقول المدرب بيتر بوس إن لاعب الوسط سيغادر بي إس في الصيف المقبل مقابل 60 مليون يورو على الأقل.

ينحدر سايباري من أسرة مغربية، وولد في مدينة تيراسا الإسبانية، التي تبعد حوالي أربعين دقيقة بالسيارة عن برشلونة. في سن السادسة، انتقل مع والديه إلى بلجيكا. في بلجيكا، لعب سايباري في فرق الشباب في نادي KRC Genk، وانتقل إلى نادي PSV في صيف عام 2020.

خاض لاعب خط الوسط المهاجم أول مباراة له مع الفريق الأول في 1 نوفمبر 2020، وهي مشاركته الوحيدة في الدوري الهولندي في ذلك الموسم. كان سايباري لاعباً أساسياً في فريق جونغ بي إس في دوري كيوكن كامبيون، وحصل على دقائق لعب منتظمة مع الفريق الأول في موسم 2022/23.

تطور سايباري تدريجياً ليصبح لاعباً أساسياً في صفوف PSV، وأصبح أكثر أهمية للفريق مع تقدم الموسم. وقد فاز PSV بلقب الدوري الهولندي ثلاث مرات متتالية. خلال هذه المواسم، تمكن سايباري من ترك بصمته بشكل متزايد على فريق بوس في دوري VriendenLoterij Eredivisie.

الأهداف تمريرات حاسمة موسم 2023/24 5 4 موسم 2024/25 11 11 الموسم 2025/26 14 8

يخوض اللاعب الدولي المغربي حالياً موسمًا رائعًا. ومع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، سجل سايباري ثلاثة أهداف أكثر مما سجل في الموسم الماضي، وهو يتصدر قائمة هدافي النادي هذا العام. في المباراة التي فاز فيها فريقه على إيرديفيسي ضد إيف سي أوتريخت (4-3) يوم السبت الماضي، سجل لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاماً هدفين وصنع هدفاً واحداً. وبفضل التعادل بين فينورد وإف سي فولندام (0-0) في اليوم التالي، تمكن بي إس في من التتويج بلقب الدوري الهولندي مرة أخرى بعد الجولة 29.

إلى جانب موسمه القوي للغاية مع بي إس في، حقق سايباري أيضًا عامًا دوليًا جيدًا. فقد لعب كل مباراة في كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بين ديسمبر من العام الماضي ويناير 2026، وسجل هدفًا في ربع النهائي ضد الكاميرون (فوز 2-0). وصلت المغرب في النهاية إلى النهائي، الذي خسرته 1-0 أمام السنغال. ومع ذلك، منحت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الفوز لأسود الأطلس، لأن لاعبي المنتخب السنغالي غادروا الملعب بعد قرار الحكم بركلات الترجيح.

قال بوس مؤخرًا في مؤتمر صحفي إن نجم إيندهوفن يجب أن يدر ما لا يقل عن 60 مليون يورو، وأنه سيكون مناسبًا تمامًا للدوري الإنجليزي الممتاز. تبلغ القيمة السوقية لسيباري حاليًا 32 مليون يورو وفقًا لموقع Transfermarkt. وقد يرتفع هذا المبلغ أكثر مع اقتراب كأس العالم. يبدو أن الانتقال إلى دوري من الدرجة الأولى في طريقه إلى التحقق، إلا أن قيمة الصفقة لا تزال غير معروفة حتى الآن.