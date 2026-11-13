معاينة مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 طيران الرياض ميتروبوليتانو

تستضيف إسبانيا إنجلترا على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد يوم 15 نوفمبر، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية. وتدخل إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم، المباراة بعدما ضمنت بالفعل مكانها في ربع النهائي، بينما تحتاج إنجلترا إلى نتيجة تعزز موقعها في المجموعة. وتنطلق المباراة الساعة 15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:45 بتوقيت غرينتش.

أبطال العالم في حالة رائعة تحت قيادة لويس إنريكي

فازت إسبانيا بمبارياتها الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. ومهّد تتويجها بكأس العالم هذا الصيف، الذي حسمته بالفوز 1-0 على الأرجنتين في النهائي، لمرحلة مجموعات لم يفقد فيها فريق لويس دي لا فوينتي أي نقطة. وقدّم الفريق أداءً مثاليًا وحاسمًا وفرض سيطرته تمامًا، مستفيدًا من وفرة الخيارات في تشكيلته. وكان أليكس باينا ومارك بوبيل أحدث من سجل لإسبانيا على نحو غير متوقع.

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الأسود الثلاثة تزأر

تصل إنجلترا إلى مدريد بزخمها الخاص بعد فوزين متتاليين على التشيك في دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك فوز ساحق بنتيجة 7-0 على كرواتيا. وسجل فريق توماس توخيل بغزارة طوال مرحلة المجموعات، لكنه سيحتاج إلى تحسين أدائه الدفاعي أمام أبطال العالم الحاليين. وخسرت إنجلترا مباراة الذهاب 3-2 على ملعب ويمبلي، بعدما أهدر الفائز الجديد بالكرة الذهبية هاري كين ركلة جزاء، على غير عادته. وسجل يامال وباينا وميكيل أويارزابال أهداف إسبانيا في ذلك اليوم.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

عانى لامين يامال وميكيل أويارزابال من المرض، لكن من المتوقع أن يعود كلاهما إلى المجموعة لخوض هذه المواجهة.

ساهم نجم ريال مدريد جود بيلينجهام مباشرةً في 14 هدفًا خلال آخر 13 مباراة له مع إنجلترا، إذ سجل 8 أهداف وصنع 6.

حصل منافسو إسبانيا على بطاقة حمراء في أربع من مبارياتها الست الأخيرة.

أخبار الفريقين والتشكيلتان