إسبانيا ضد السعودية: نظرة عامة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 8 مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة إسبانيا ضد السعودية في 21 يونيو 2026 الساعة 12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و16:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة وتوقعات اليوم الافتتاحي

في واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة حتى الآن، فشلت إسبانيا في التغلب على كابو فيردي، المشاركة لأول مرة في البطولة، حيث تعادلتا بصعوبة 0-0، على الرغم من سيطرة إسبانيا على جميع جوانب المباراة. وكان حارس مرمى كابو فيردي البالغ من العمر 40 عامًا، فوزينها، هو بطل المباراة. فاجأت السعودية الكثير من متابعي البطولة بتسجيلها تعادلًا مشرفًا 1-1 مع أوروغواي. المجموعة H في وضع مثير، حيث تتساوى الفرق الأربعة في رصيد نقطة واحدة قبل الجولة الثانية.

Getty Images

اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب الإسباني

يمكن لإسبانيا أن تهدد مرمى الخصم من أي مكان. تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، كل شيء يمر عبر رودري، لاعب مانشستر سيتي الذي يحدد إيقاع اللعب ويشكل عامل التماسك في الفريق. يوفر المراهق الموهوب لامين يامال وجناح أتلتيك بلباو المثير نيكو ويليامز تهديداً هجومياً من الأطراف، بينما ساهم لاعب ريال سوسيداد المخضرم ميكيل أويارزابال بستة أهداف في التصفيات. يشكل لاعب وسط أرسنال ميكيل ميرينو خطراً كبيراً من الكرات الثابتة، وسيكون مهاجم برشلونة فيران توريس نقطة محورية في الفريق.

Getty Images

اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب السعودي

كان القائد المخضرم سالم الدوسري هو صاحب هدف الفوز في ذلك الانتصار الشهير على الأرجنتين في عام 2022. ولا يزال اللاعب الذي حصل مرتين على لقب أفضل لاعب آسيوي في العام محور هذا الفريق بفضل مهاراته الفنية على الجانب الأيسر. وسيتولى لاعب وسط القادية البالغ من العمر 22 عاماً، مصاب الجوير، زمام الأمور في قلب خط الوسط. الظهير الأيمن لنادي لينس سعود عبد الحميد هو اللاعب الوحيد في المنتخب السعودي الذي يلعب كرة القدم خارج البلاد. يقود المنتخب السعودي المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تم تعيينه بعقد يمتد حتى يوليو 2027، وتولى المسؤولية قبل شهرين فقط من انطلاق البطولة.

Getty Images

تشكيلة إسبانيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، ديفيد رايا (أرسنال)، جوان غارسيا (برشلونة).

المدافعون: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)، إريك غارسيا (برشلونة)، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتين زوبيمندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، بيدري (برشلونة)، جافي (برشلونة)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

المهاجمون: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونوز (أوساسونا)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، فيران توريس (برشلونة)، لامين يامال (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، بورخا إغليسياس (سيلتا فيغو).

Getty Images

تشكيلة المنتخب السعودي المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: محمد العويس (الأولى)، نواف العقيدي (النصر)، أحمد الكسار (القدسية).

المدافعون: عبد الإله العمري (النصر)، حسن تامباكتي (الهلال)، جهاد ثكري (القدسية)، علي لاجامي (الهلال)، حسن كاديش (الاتحاد)، سعود عبد الحميد (لانس، معار من روما)، محمد أبو الشمات (القدسية)، علي مجراشي (الأهلي)، مطيب الحربي (الهلال)، نواف بوشال (النصر)، سلطان الغنام (النصر).

لاعبو خط الوسط: محمد كانو (الهلال)، عبد الله الخيباري (النصر)، زياد الجوهاني (الأهلي)، ناصر الدوسري (الهلال)، مصعب الجوير (القدسية)، علاء الحاجي (نيوم)، سالم الدوسري (الهلال)، خالد الغنام (الاتحاد)، أيمن يحيى (النصر).

المهاجمون: فراس البريكان (الأهلي)، صالح الشهري (الاتحاد)، عبد الله الحمدان (النصر).

أخبار الفرق والتشكيلات

لم يدرج لويس دي لا فوينتي أي إصابات أو إيقافات في قائمة التشكيلة المؤكدة لإسبانيا، ولم يتم الإعلان عن أي تشكيلة محتملة قبل المباراة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يذكر جورجيوس دونيس أي إصابات أو حالات إيقاف في تشكيلة السعودية، ولم يتم الإعلان عن تشكيلة مؤكدة في هذه المرحلة. ستتبع المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

حققت إسبانيا فوزين وثلاثة تعادلات ولم تتعرض لأي هزيمة في آخر خمس مباريات، على الرغم من تباين جودة هذه النتائج. انتهت آخر مباراة لها بالتعادل 0-0 مع الرأس الأخضر في افتتاحية كأس العالم يوم 15 يونيو، بعد فوزها 1-3 على بيرو في مباراة ودية يوم 9 يونيو. وتشمل النتائج السابقة تعادلًا 1-1 مع العراق، وتعادلًا 0-0 مع مصر، وفوزًا 3-0 على صربيا. سجلت إسبانيا خمسة أهداف واستقبلت هدفين في تلك المباريات الخمس، على الرغم من أن عدم قدرتها على تحويل الفرص إلى أهداف أمام الرأس الأخضر سيكون مصدر قلق لدي لا فوينتي.

سجلت السعودية فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتائجها التعادل 1-1 مع أوروغواي في مباراة افتتاح كأس العالم يوم 15 يونيو، وقبل ذلك تعادلت 0-0 مع السنغال يوم 9 يونيو. وشكل الفوز 3-0 على بورتوريكو يوم 5 يونيو فوزها الوحيد في هذه السلسلة، بينما تكمل الصورة هزيمتان أمام الإكوادور وصربيا في مباريات ودية سابقة. سجل الصقور الخضراء خمسة أهداف واستقبلت ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين هذين الفريقين في كأس العالم 2006 في 23 يونيو، عندما فازت إسبانيا على السعودية 1-0. قبل ذلك، فازت إسبانيا 3-2 في مباراة ودية في مايو 2010 و5-0 في مباراة ودية في سبتمبر 2012. في المباريات الثلاث المسجلة، فازت إسبانيا في جميعها، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت هدفين.

الترتيب

في المجموعة H، تحتل السعودية حالياً المركز الثاني بينما تحتل إسبانيا المركز الثالث بعد الجولة الأولى من المباريات.