إسبانيا ضد الأرجنتين: نظرة مسبقة على نهائي كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

إسبانيا ضد الأرجنتين: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين يوم الأحد 19 يوليو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش / 15:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا.

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العملاقان يتواجهان في المباراة النهائية الكبرى بولاية نيوجيرسي

تحتل مباراة هي الأبرز بين الأجيال مركز الصدارة في نهائي كأس العالم 2026، حيث تلتقي إسبانيا، بطلة أوروبا، مع الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، في إيست رذرفورد. قاد لويس دي لا فوينتي منتخب «لا روخا» المهيب الذي لا تشوبه شائبة من الناحية التنظيمية، والذي سيطر على البطولة دون أن يتأخر في النتيجة ولو لدقيقة واحدة في مسيرته نحو النهائي. وقد ظهرت انضباطهم التكتيكي بوضوح تام في فوزهم الهادئ 2-0 على فرنسا في نصف النهائي.

ويقف في طريقهم منتخب الأرجنتين الذي لا يلين بقيادة ليونيل سكالوني، المصمم على أن يصبح أول دولة منذ البرازيل عام 1962 تفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين. وعلى عكس منافسها، خاضت «لا ألبيسيليستي» معارك شرسة للغاية للوصول إلى هذه المرحلة، حيث حققت انتصارات دراماتيكية في اللحظات الأخيرة ونجحت في الصمود خلال فترات الوقت الإضافي - وكان آخرها قلبها لنتيجة مباراة نصف النهائي ضد إنجلترا رأساً على عقب بفضل هدفين متأخرين من إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز لتضمن الفوز بنتيجة 2-1.

كيف وصلت «لا روخا» و«لا ألبيسيليستي» إلى هنا

اعتمد مسار إسبانيا في البطولة على أساس دفاعي صلب، حيث حافظت على شباكها نظيفة في ست مباريات من أصل سبع، ولم تستقبل سوى هدف واحد طوال البطولة (في الفوز 2-1 على بلجيكا في ربع النهائي). بعد اجتيازها مرحلة المجموعات بسهولة، أقصت «لا روخا» النمسا بنتيجة 3-0 في دور الـ32، وتغلبت بصعوبة على البرتغال 1-0 في دور الـ16، قبل أن تحيد تأثير كيليان مبابي وفرنسا في نصف النهائي لتضمن تأهلها.

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كان مسار الأرجنتين دليلاً على العزيمة الصلبة. بعد مرحلة مجموعات مثالية، خاضت المباراة ضد الرأس الأخضر حتى الوقت الإضافي، وتأخرت بهدفين أمام مصر قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، ونجت من ركلات الترجيح ضد سويسرا. وفي نصف النهائي ضد إنجلترا، كانت متأخرة حتى الدقيقة 85 قبل أن يبدع ليونيل ميسي ويصنع هدفين سريعين ليضمن مكان فريقه في المباراة النهائية يوم الأحد.

ثلاث مواجهات حاسمة قد تحدد نتيجة المباراة النهائية

لامين يامال ضد ليونيل ميسي (قصة الجيلين)

على الرغم من أنهما لن يتواجهان مباشرةً، إلا أن مصير الكأس في نهاية المطاف يقع على عاتقهما. في سن 39 عامًا، يخوض ميسي آخر مباراة له في كأس العالم، وقد كان أفضل لاعب في البطولة برصيد ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة. في المقابل، يمثل يامال البالغ من العمر 19 عامًا المستقبل. ورغم أن المراهق لم يسجل سوى هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة هذا الصيف، إلا أن أسلوبه المباشر والتهديد الذي يشكله من الجناح الأيمن يظلان أكثر مصادر الهجوم قوةً لدى إسبانيا.

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رودري ضد إنزو فرنانديز (محرك خط الوسط)

ستحدد هذه المواجهة في وسط الملعب وتيرة المباراة. قدم رودري أفضل أداء له على الإطلاق، حيث كان دعامة خط وسط إسبانيا، وأوقف هجمات الخصم المرتدة، ووجه انتقالات الاستحواذ. وستكون مهمته مراقبة إنزو فرنانديز، الذي تألق مع الأرجنتين بتسجيله هدفين في هذه البطولة. يسعى فرنانديز باستمرار إلى استغلال المساحات خارج منطقة الجزاء، لا سيما بالانطلاق نحو التمريرات العكسية من ميسي، مما يجعل وعي رودري بالمساحات عاملاً حاسماً.

ميكيل أويارزابال ضد كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز (المواجهة البدنية)

سيقود ميكيل أويارزابال، الذي سجل خمسة أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة، خط هجوم «لا روخا». ولعبًا في الوسط، سيواجه ثنائي قلب الدفاع شديد العدوانية والقوة البدنية المكون من كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز. لا يتردد الثنائي الأرجنتيني أبدًا في خوض المواجهات الفردية، وستكون قدرتهما على إيقاف المهاجم الإسباني مع الحفاظ على الانضباط عاملاً حاسماً في منع المهاجمين الإسبان على الأجنحة من استغلال المساحات النصفية.

التشكيلات المتوقعة

يمتلك لويس دي لا فوينتي تشكيلة كاملة من اللاعبين الجاهزين للاختيار، مما يعني أن تشكيلته الأساسية الثابتة ستبقى كما هي، بقيادة أيمريك لابورت وبو كوبارسي في خط الدفاع.

أما بالنسبة للأرجنتين، فيتمتع ليونيل سكالوني بمجموعة كاملة من اللاعبين. ويكمن قراره التكتيكي الرئيسي في خط الهجوم، حيث من المتوقع أن يحتفظ جوليان ألفاريز بمكانه في التشكيلة الأساسية على حساب لاوتارو مارتينيز، وذلك بفضل ضغطه الدفاعي المكثف، الذي يعد ضروريًا لتعطيل بناء الهجمات الإسبانية من العمق.

التشكيلة المحتملة لإسبانيا أمام الأرجنتين

سيمون؛ بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا؛ رودري، رويز؛ يامال، أولمو، باينا؛ أويارزابال

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين أمام إسبانيا

إ. مارتينيز؛ مونتييل، روميرو، ل. مارتينيز، تاجليافيكو؛ دي باول، باريدس، فرنانديز، ماك أليستر؛ ميسي، ألفاريز

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يدير لويس دي لا فوينتي منتخب إسبانيا في هذه المباراة النهائية. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يؤكد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، تشكيلته الأساسية بعد. ولم ترد أي معلومات عن إصابات أو حالات إيقاف في المعلومات المتوفرة. وستتبع التحديثات مع اقتراب موعد المباراة النهائية.

الأداء

فازت إسبانيا بجميع مبارياتها الخمس في كأس العالم هذه دون أن تخسر أي نقطة. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 2-0 على فرنسا في نصف النهائي يوم 14 يوليو. وفي وقت سابق من مرحلة خروج المغلوب، فازت على بلجيكا 2-1 والبرتغال 1-0، كما سجلت فوزًا 3-0 على النمسا. وكانت النتيجة الوحيدة التي حققتها خارج أرضها في آخر خمس مباريات هي الفوز 1-0 على أوروغواي. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت إسبانيا سبعة أهداف واستقبلت هدفًا واحدًا، وحافظت على شباكها نظيفة في عدة مباريات.

كما فازت الأرجنتين بجميع مبارياتها الخمس في كأس العالم. وكانت آخر مبارياتها هي الفوز 2-1 على إنجلترا في نصف النهائي يوم 15 يوليو، بعد أن سجل إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز هدفين في الدقائق الأخيرة ليكملا الانقلاب في النتيجة. وقبل ذلك، فازت الأرجنتين على سويسرا 3-1، وسجلت انتصارين متتاليين بنتيجة 3-2 على مصر والرأس الأخضر. وسجل فريق سكالوني 12 هدفاً في آخر خمس مباريات واستقبل خمسة أهداف، مما يجعله أقوى هجوم في البطولة قبل الوصول إلى النهائي.

سجل المواجهات المباشرة

كانت آخر مواجهة بين إسبانيا والأرجنتين في البيانات المتوفرة مباراة ودية أُقيمت في 27 مارس 2018، وفازت فيها إسبانيا بنتيجة 6-1. وقبل ذلك، فازت الأرجنتين على إسبانيا 4-1 في مباراة ودية في سبتمبر 2010، وفازت إسبانيا 2-1 في مباراة ودية في نوفمبر 2009. كما فازت إسبانيا 2-1 في مباراة ودية في أكتوبر 2006. وعلى مدار المباريات الأربع المسجلة، حققت إسبانيا ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد للأرجنتين.

الترتيب

احتلت إسبانيا صدارة المجموعة H في دور المجموعات بكأس العالم 2026. وفازت الأرجنتين بالمجموعة J لتتأهل إلى الأدوار الإقصائية.