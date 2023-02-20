إسبانيا تحاول تدارك خطيئة حكيمي بالركض خلف نجم ليفربول

تكافح إسبانيا لتدعيم منتخبها الأول بجيل جديد من اللاعبين سواء من مواطنيها أو من مواليدها، وهو ما يدفعهم للركض خلف نجم ليفربول الصغير بايتيتش.

بات ستيفان بايتيتش من عناصر المدرب يورجن كلوب الأساسية في خط وسط ليفربول الذي منحته جماهيره جائزة لاعب الشهر.

ستيفان من مواليد فيجو الإسبانية، 22 أكتوبر 2004، ولد لأم إسبانية وأب صربي هو اللاعب السابق سيردان بايتيتش لاعب ريد ستار بلجراد فريق المدرب الحالي لصربيا ستويكوفيتش والذي يأمل أن يختار اللاعب الشاب بلده الأم للعب لها.

لم تفقد إسبانيا الأمل في أن يختارها ستيفان، الذي استدعي من قبل لمنتخب إسبانيا تحت 18 سنة. وبحسب صحيفة "آس" فإن مدرب إسبانيا الجديد دي لا فوينتي سيراه خلال مباراة فريقه مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وتضع بطلة العالم 2010 خطة بديلة بضم الفرنسي الإسباني "إسماعيل ألفاريز" متوسط ميدان باريس سان جيرمان.

وكانت إسبانيا قد فوتت في الفترة الأخيرة فرصة ضم عدد من اللاعبين على رأسهم ألفارو رودريجيز لاعب ريال مدريد الشاب والذي ظهر بقميص ناشئ اللاروخا قبل أن يختار اللعب لبلده الأم أوروجواي. وهو نفس ما فعله اللاعبان المولدان في إسبانيا "أليخاندرو جارناتشو" لاعب مانشستر يونايتد و"نيكو باز" لاعب ريال مدريد فقد وُلدا في إسبانيا لكنهما اختارا اللعب للأرجنتين، وقبلهما اختار "أشرف حكيمي" اللعب للمغرب التي تحاول الآن إقناع "براهيم دياز" بتمثيلها.