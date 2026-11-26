المغرب أعلن عن نفسه كواحد من أقوى المنتخبات، في مختلف الفئات السنية؛ لذا فإن مبارياته مع عمالقة العالم، أصبحت بمثابة القمم الكروية الكبيرة.

نعم عزيزي القارئ؛ عندما نجد المغرب يواجه منتخب إسبانيا مثلًا، فنحن هنا نتحدث عن قمة تخطف أنظار عشاق الساحرة المستديرة.

وبالفعل.. لم تخيب قمة المغرب وإسبانيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا "قطر 2026"، تطلعات عشاق كرة القدم؛ رغم خسارة "أسود الأطلس" بهدفين مقابل لا شيء، في النهاية.

ثنائية المنتخب الإسباني في الشباك المغربية، مساء اليوم الخميس؛ جاءت بواسطة إبريما تونكارا وجويليرمو تروخيانو، في الدقيقتين 17 و61 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. انفردت إسبانيا بـ"صدارة" المجموعة الثامنة، برصيد 9 نقاط كاملة؛ بينما تجمد المغرب عند 4 نقاط، في "المركز الثاني".

هدف واحد ينقذ المغرب من حسابات معقدة!

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رغم الخسارة من منتخب إسبانيا؛ إلا أن المغرب صعد إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، كـ"وصيف" للمجموعة الثامنة.

واحتل المغرب وصافة المجموعة، بفارق هدف وحيد فقط عن منتخب الصين "الثالث"؛ وذلك على النحو التالي:

* المغرب: سجل 8 أهداف واستقبل 4؛ ليكون لديه +4 كفارق.

* الصين: سجلت 10 أهداف واستقبلت 7؛ ليكون لديها +3 كفارق.

وكان لقاء المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات، قد انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، في واحدة من أقوى مباريات النسخة المونديالية الحالية.

وبالتالي؛ جنب المنتخب المغربي نفسه حسابات "أفضل ثوالث"، الذين يتأهلون إلى دور الـ32 من البطولة العالمية.

إسبانيا تفوز بـ"أسلوب يتمناه هانزي فليك"

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من كل ما شاهدناه في قمة إسبانيا والمغرب؛ يجب أن نركز على لعبة واحدة فقط، وهي هدف إبريما تونكارا.

تونكارا الذي ينشط في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، سجل هدف إسبانيا الأول في الدقيقة 17؛ بعد تمريرة رائعة من زميله في المنتخب والنادي، قلب الدفاع "الأعسر" سيرجي مايانس.

ويمكن تلخيص هذا الهدف الإسباني، الذي سكن الشباك المغربية؛ على النحو التالي:

* أولًا: تمريرة طولية متقنة بـ"القدم اليسرى" من مايانس، إلى تونكارا.

* ثانيًا: تحرك تونكارا في المساحة الفارغة، خلف مدافعي منتخب المغرب.

* ثالثًا: استقبال وتحكم رائع من تونكارا للكرة، ثم إنهاء متقن داخل الشباك المغربية.

و"هل تعرفون لماذا يفضل الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، أن يلعب مدافع أعسر بجانب آخر أيمن؟!"؛ الإجابة هي ما شاهدناه في لعبة مايانس وتونكارا، في مباراة إسبانيا والمغرب.

بمعنى.. فليك يفضل أن يمتلك مدافعين أحدهما أيمن والآخر أعسر؛ بحيث يستطيع كل منهما بـ"عدلته فوق أرضية الملعب"، أن يبني الهجمات بتمريرات قصيرة أو يحول اللعب بكرات طولية متقنة.

وهذا الأمر كان يجيده الإسباني إينيجو مارتينيز، قلب دفاع برشلونة السابق، وعملاق الرياض النصر حاليًا؛ وهو ما حاول أن يكرره فليك بتحويل مركز الظهير الأيسر "الأعسر" جيرارد مارتين، وإن كانت الجودة أقل بالطبع.

ومن هنا.. برشلونة إذا تعاقد مع مدافع جديد، فإن فليك لديه شروط محددة؛ وهي أن يكون أعسر، ويجيد بناء الهجمات وتحويل اللعب.

والمثير في الأمر أن مايانس وتونكارا؛ هما ثنائي برشلوني أساسي، ولمَ لا قد يكونان حلًا مهمًا للفريق الأول، في المستقبل القريب!.

إبراهيم الرباج.. نسخة ليونيل ميسي "المقلدة"

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وبخصوص منتخب المغرب للناشئين؛ فهو لم يقدم أفضل مستوياته ضد إسبانيا، مساء اليوم الخميس.

ورغم ذلك؛ كل الأنظار توجهت إلى لاعب واحد أكثر من غيره في هذه المباراة المونديالية، وهو إبراهيم الرباج.

الرباج البالغ من العمر 17 سنة فقط، والذي ينشط في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، تم وصفه بـ"ميسي المغرب"؛ لمجموعة من الأسباب المهمة، و هي:

* أولًا: تشابه الرباج في الهيئة مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وهو صغير.

* ثانيًا: الرباج يستخدم نفس أسلوب ميسي في التحرك من الجناح الأيمن للعمق.

* ثالثًا: تقليد الرباج لمراوغات ميسي ومهاراته الفردية مع الكرة.

وأثبت النجم المغربي الشاب إمكاناته الفنية الكبيرة؛ وذلك خلال الفوز (6-0) على منتخب فيجي في الجولة الأولى، ثم ضد الصين في المباراة الثانية.

وضد فيجي سجل الرباج، هدفًا وصنع آخر؛ بينما أقلق دفاعات الصين بتحركاته ومهاراته، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

أما في قمة إسبانيا؛ فقد دخل الرباج "بديلًا" في الدقيقة 58، عندما كان منتخب المغرب متأخرًا بهدف مقابل لا شيء وقتها.

وحاول الرباج أن يعيد المغرب للمباراة، وذلك بمهاراته وانطلاقاته؛ إلا أن أكثر ما كان يعيبه هو الاحتفاظ المبالغ فيه بالكرة، في أحيان كثيرة.

وبالتالي.. يجب على إبراهيم الرباج أن يعلم، أن الشبه مع ميسي في الهيئة أو الانطلاقات والمهارات، لا يكفي فقط ليكون نجمًا عالميًا، أو لمساعدة ناديه ومنتخب بلاده؛ بل يجب أن يتخذ القرارات السليمة فوق أرضية الملعب، ويعرف متى يحتفظ بالكرة ومتى يراوغ أو يمرر.