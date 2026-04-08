"إذا تحدثت، سأقع في مشكلة" - عندما يضطر مشجع أرسنال للاختيار بين ساكا وهازارد في أفضل حالاته

في عالم كرة القدم، حيث الولاءات شديدة الحماس ودائمة، نادراً ما تجسد أي محادثة «الشاعرية الهادئة» لمشجعي الفرق كما فعلت تلك التي دارت في أحد شوارع لندن. فقد وُجه سؤال بسيط لكنه استفزازي إلى أحد مشجعي أرسنال: «بوكايو ساكا أم إيدن هازارد؟»

بينما تردد المتحدث في البداية، مشيراً مازحاً إلى المقولة الشهيرة لجوزيه مورينيو: "إذا تحدثت، سأقع في مشكلة"، وهو يوازن بوضوح بين رد الفعل المحتمل من نصف المجموعة التي لا تزال تعشق الساحر البلجيكي.

لكن المضيف لم يقبل ذلك. "تكلم"، بهدوء وبمزيج مثالي من المزاح والضغط الذي لا يمكن أن يقدمه سوى فريق كرة قدم حقيقي.

أخذ نفسًا عميقًا، واستجمع قواه، وأطلق الحكم: "ساكا".

كانت لحظة ولاء خالص وصريح، لحظة تقول الكثير عن روح مشجعي كرة القدم الحديثة

لنكن واقعيين. كان هازارد سحراً خالصاً في أوج عطائه. تلك المراوغة، تلك السرعة الفائقة، تلك الأهداف التي تركت حراس المرمى يلتقطون الكرة من الشباك وهم يتساءلون من أي كوكب أتى هذا الرجل. لا يزال مشجعو تشيلسي يذرفون الدموع وهم يتذكرون الليالي التي حول فيها إيدن الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ملعبه الشخصي.

لكن ساكا؟ لقد كان هذا الشاب في مستوى مختلف مؤخرًا. بطل أرسنال الذي نشأ في صفوف النادي، يقود الهجوم بابتسامة تقول "أنا مسيطر على الموقف"، بينما يقدم التمريرات الحاسمة والأهداف ولحظات من البراعة المطلقة أسبوعًا بعد أسبوع. إنه قلب فريق ميكيل أرتيتا، الذي يظهر بشكل كبير في المباريات الكبرى ويجعل المستحيل يبدو أمرًا روتينيًا.

أن يفضل مشجع أرسنال لاعباً حاليّاً في الفريق على أسطورة معترف بها في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ هذا ليس مجرد تحيز من المشجع، بل هو إيمان من مستوى آخر. إنها اللحظة التي تلخص بالضبط سبب حبنا لهذه الرياضة: الولاء الأعمى، والمخاطر الجريئة، والفرح المطلق عندما يثبت شخص ما صحة اختياره حتى عندما يكون الجميع مستعدين لانتقاده.

في مكان ما، ربما يضحك هازارد وهو يحتسي قهوة مستحقة بعد تقاعده، متسائلاً كيف أن الجيل الجديد قد سرق القلوب بالفعل. أما ساكا؟ فهو مشغول جداً بإشعال الملعب لدرجة أنه لا يلاحظ الضجة.

شيء واحد مؤكد – هذا الشاب من أرسنال لم يختر مجرد لاعب. لقد اختار مقاتله. وستذكره مجموعة زملائه بأكملها بهذا الجواب في المواسم القادمة. أحسنت يا فتى. أحسنت. ⚽