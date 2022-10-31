"إدارة الهلال أخطأت وتحملت المسؤولية فيما البقية يُكررون أخطاءهم".

جدل حول انتقاد الإعلام لإدارات النصر والاتحاد والأهلي دون الهلال

دافع الإعلامي سعود الصرامي عن نفسه وزملائه أمام اتهامهم بتسليط الضوء على الأخطاء الإدارية في النصر والاتحاد والأهلي وتفادي الحديث عن إدارة الهلال وخطأ ما حدث من جانبها في قضية محمد كنو.

المتحدث السابق باسم النصر أكد أن إدارة الزعيم أخطأ خطأً تاريخيًا بالتعاقد مع كنو بعد علمها بتوقيعه لعقد مع النصر، لكن مشددًا في نفس الوقت على أنهم تحلموا المسؤولية ودفعوا ثمن الخطأ وانتهى الأمر.

وأضاف "نحن نتحدث عن البقية لأنهم يُكررون أخطاءهم، الأهلي هبط لدوري الدرجة الأولى ومطالب بالكثير من الأموال، والأيام الأخيرة أظهرت استمرار معاناة النصر والاتحاد من الديون والمشاكل المالية، نحن لا نتحدث عنهم للانتقاص منهم لكننا لا نستطيع مجاملتهم و"دغدغة مشاعرهم"".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد خاطب إدارتي النصر والاتحاد لإعلامهم بمنعهم عن القيد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة نتيجة عدم تسديد مستحقات لاعبيهم السابقين، ومُطالب العالمي بتسديد 22 مليون ريال سعودي للبرازيلي جوليانو دي باولا فيما وصلت ديون العميد إلى 100 مليون ريال تقريبًا.

الهلال عوقب من الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإيقاف عن القيد لفترتي انتقال بعد تجديده عقد كنو عقب توقيع اللاعب لعقد جديد مع النصر.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز