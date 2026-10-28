قرار حاسم من إدارة الأهلي بمستقبل بوسيتش .. وخطوة رسمية لإنهاء الشكوك حول إيفان توني!

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المهاجم الإنجليزي ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى البريميرليج

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قرار حاسم خرجت به إدارة الأهلي السعودي، بخصوص مستقبل المدرب مارينو بوسيتش، وسط التكهنات المحيطة بمستقبله مع الفريق في الفترة الأخيرة.

بوسيتش وصل إلى الأهلي في الصيف خلفًا لماتياس يايسله، وعانى من بعض التخبطات على مختلف المستويات منذ قدومه للراقي، مما جعل الشكوك تنتشر حول إمكانية رحيله عن منصبه بشكل مبكر.

بداية مربكة لبوسيتش

صاحب الـ55 سنة، بدأ فترته مع الأهلي بطريقة جيدة، قبل الهزائم التي تلقاها من الخلود والهلال والقادسية في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى تعادله مع باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأصبحت الأمور أكثر صعوبة بعد الخسارة من صن داونز في كأس القارات للأندية بنتيجة 2/1، قبل أن يحقق سلسلة من الانتصارات على الفتح والوصل والفيحاء والخليج والغرافة، مما جعل حدة التكهنات حول رحيله تهدأ كثيرًا في الأسابيع الأخيرة.

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فرصة لمدرب الراقي

برنامج "المنتصف" قال وفقًا لمصادره الخاصة:"إدارة الأهلي لا تتجه حاليًا لتغيير بوسيتش، قرار البقاء أو الإقالة سيكون من صلاحيات المدير الرياضي الجديد".

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وأضاف:"هذا القرار يأتي كخطوة استباقية لتفادي الوضوع في أزمات عانى منها النادي في الماضي، نتيجة غياب التوافق بين الأجهزة الفنية والإدارة، واستحضرت الإدارة التجارب السابقة التي شهدت فجوة واضحة في وجهات النظر، مما تسبب في أزمة بين يايسله والمدير الرياضي السابق روي بيدرو".

وتابع:"يسعى أصحاب القرار لحسم ملف المدير الرياضي أولًا، والجلوس معه لرسم استراتيجية النادي الفنية، وبعدها سيتم تحديد مصير الجهاز الفني بشكل نهائي، إما بالبقاء أو الرحيل".

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رد سريع على شائعات إيفان توني

وظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، بعض التكهنات التي أشارت إلى إمكانية رحيل إيفان توني عن صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي، وسط اهتمام من نيوكاسل يونايتد بإعادته إلى البريميرليج.

وقالت مصادر لبرنامج "المنتصف":"إدارة الأهلي بدأت الخطوات الرسمية لتجديد عقد المهاجم الإنجليزي إيفان توني، مما يعكس رغبة النادي الحقيقية في الحفاظ على أحد أهم الركائز الأساسية للفريق وضمان الاستقرار الهجومي له".

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وأضافت:"لا توجد أي عروض رسمية أو حتى شفهية لانتقال اللاعب إلى نيوكاسل أو أي فريق آخر، كما أن توني أبدى التزامه الشديد بعقده مع النادي".



