"إدارة الاتحاد طلبت من اللاعبين غسل ملابسهم لاستخدامها مجددًا"

الاتحاد فسخ عقده مع شركة الملابس وأبرم عقدًا جديدًا مع شركة أخرى

أكد الإعلامي الرياضي منار شاهين أن الاتحاد لم يفسخ عقده مع الشركة الموردة لملابسه إلا بعدما حاول الوصول مرارًا وتكرارًا لحلول للمشاكل المثارة من جانبها.

الإدارة الاتحادية أعلنت فسخ عقدها مع شركة إيريا للملابس الرياضية وأوضحت أن ذلك يعود لعدم الالتزام ببنود العقد وتوريد الملابس الرياضية لفرق النادي في الأوقات المحددة وبالكميات الكافية مما تسبب في مشاكل متكررة.

وأعلن الاتحاد اليوم تعاقده مع شركة نايكي لتبدأ توريد الملابس الرياضية لمختلف فرق النادي، لكن الشركة السابقة صعدت الموضوع ورصدت، حسب صحيفة الرياضية، 212 مخالفة لبنود العقد من جانب العميد، وقد هددت برفع شكوى للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي وتعويض عن فسخ العقد بمبلغ إجمالي يُقدر بـ8 ملايين ريال سعودي.

شاهين كشف عن بعض الكواليس خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "الحصاد الرياضي"، إذ أكد أن الاتحاد عانى كثيرًا من الشركة السابقة وتأخرها في توريد الملابس وعدم التزامها بالكميات المطلوبة، مضيفًا "الأمر وصل إلى أن فريق السيدات بالنادي يلعب بقميص قديم، كل فرق الناشئين والشباب تلعب بقمصان قديمة، حتى الفريق الأول لعب آخر مباراتين بقميص الموسم الماضي وذلك لا يجوز أبدًا في دوري بحجم دوري روشن السعودي".

وتابع "ما علمته أن إدارة الاتحاد طلبت من اللاعبين عدم تبادل قمصانهم مع أي منافس وكذلك عدم منحها لأحد من الجمهور، بل طلبت منهم غسلها لاستخدامها مجددًا في المباراة القادمة، ولهذا فسخ العقد كان ضروريًا ولا مفر منه خاصة أن النادي أرسل عديد الرسائل الإلكترونية لمحاولة الوصول إلى حلول مناسبة لكن دون جدوى".

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، المتوقف حاليًا وحتى منتصف ديسمبر القادم، برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب في الصدارة.

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