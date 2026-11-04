"باريس هو الأفضل بجانب ريال مدريد وبرشلونة" .. مازا يتحدث بصراحة عن تخطيطه للرحيل عن ليفركوزن!

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صانع الألعاب الجزائري يثير التكهنات حول مصيره

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ألمح صانع الألعاب الجزائري إبراهيم مازا في تصريحات مثيرة إلى حدٍ ما إلى أنه يفكر في الرحيل عن باير ليفركوزن للاقتراب أكثر من هدفه الكبير.

وعند سؤاله عن اهتمام باريس سان جيرمان، والذي ظهر قبل بضعة أسابيع، قال مازا لإذاعة RTL وقناة Sky: "سيكون بالطبع حلمًا كبيرًا أن ألعب لمثل هذا النادي يومًا ما. أعتقد أننا نعرف جميعًا كم هو نادٍ كبير باريس، وهو من بين أفضل الأندية في العالم، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة وآرسنال. واللعب لنادٍ كهذا شيء لا أسعى إليه أنا فحسب، بل كثير من اللاعبين أيضًا".

وقال مازا:"أريد بالتأكيد الفوز بدوري أبطال أوروبا يومًا ما. هذا هدف بالطبع. وحلمي أن أكون بين الأفضل في العالم في يوم ما وأن أحصل على الكرة الذهبية. هذا ما أعمل من أجله".

وأما عن المقارنات مع فلوريان فيرتس: "أرى ذلك أمرًا إيجابيًا بالطبع. من الرائع أن يكون لديّ، كما يقول معظم الناس، قواسم مشتركة مع فلوريان. ونعم، من الجميل بالطبع أن يقول الناس عن لاعب من طراز عالمي مثل فلو: 'فيه شيء منه'".

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ولم يصوّت لمازا سوى ليونيل ميسي في اقتراع جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في حفل الكرة الذهبية، وهو أمر يجده لاعب الوسط مُحفِّزًا.

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وذهبت الجائزة في النهاية إلى لامين يامال لاعب برشلونة للمرة الثالثة على التوالي. وأوضح مازا: "أن يختارني ليونيل ميسي شرف كبير لي. أعتقد أن هذا شيء مميز. يمنحك المزيد من الحافز".

كما يريد مازا أن يطمح عاليًا مع باير ليفركوزن هذا الموسم. وقال: "أريد بالتأكيد الفوز بالألقاب هذا العام: الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا. نريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر الدوري الألماني، مئة بالمئة"، مضيفًا: "أعتقد أن لدينا فريقًا رائعًا، ومدربًا رائعًا، وإذا بذل الجميع كل ما لديهم، فيمكننا تحقيق ذلك".

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إبراهيم مازا من بين أكبر المواهب في أوروبا

في سن العشرين، أظهر مازا بالفعل مرات عدة في هذا الموسم لماذا يُصنَّف ضمن أكبر المواهب في أوروبا. فبعد اثنتي عشرة مباراة رسمية، لديه سبع مساهمات تهديفية، من بينها أربعة أهداف سجّلها بنفسه. لكن باير ليفركوزن، تحت قيادة المدرب كارلس مارتينيز، يتأرجح بين التألق والسقوط..

يحتل باير ليفركوزن المركز السادس بعد ثماني جولات برصيد 13 نقطة، بعد أن تلقى مؤخرًا هزيمة مدوية بنتيجة 4-2 أمام شتوتجارت المتعثر.

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وفي المقابل، يملك باير في الدوري الأوروبي تسع نقاط كاملة من ثلاث مباريات. وينتظره أولمبيك مارسيليا يوم الخميس.

وقال مازا عن أداء فريقه المتذبذب: "من الصعب تحديد ما ينقصنا. كان المنافسون مختلفين جدًا. أعتقد أن الأمر يتعلق بنا أكثر. وربما، بعد ثلاثة انتصارات واضحة، استرخينا كثيرًا واعتقدنا: حسنًا، الفوز الرابع سيأتي بالسهولة نفسها. لكن بخلاف ذلك، هذه هي كرة القدم. لا يمكنك الفوز بكل شيء".

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هل يملك إبراهيم مازا شرط جزائي؟ وكم تبقى من عقده؟

انتقل مازا من هيرتا برلين إلى ليفركوزن في عام 2025 مقابل مبلغ أُبلِغ عنه بنحو 12 مليون يورو، ولا يزال مرتبطًا بعقد حتى عام 2030. ويُفهم أن الصفقة لا تتضمن شرطًا جزائيًا. وبالتالي فإن أي انتقال سيكون مكلفًا.

وبحسب Sky، قد يتخذ باريس سان جيرمان خطوات ملموسة في وقت مبكر قد يصل إلى فصل الشتاء لانتزاع مازا. ويبحث باريس سان جيرمان عن بديل لخفيتشا كفاراتسخيليا، الذي عانى من إصابة خطيرة في الركبة. ويُقال أيضًا إن سعيد المالا لاعب كولن مرشح للانتقال إلى العاصمة الفرنسية.