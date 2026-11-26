ببصمة مصرية؛ واصل نادي نوردشيلاند الدنماركي نتائجه الرائعة للغاية، خلال الفترة الأخيرة.

نعم.. نوردشيلاند بقيادة المصري إبراهيم عادل، نقل انتصاراته من الدوري الدنماركي إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز نوردشيلاند (3-2) على ضيفه نادي باناثانيكوس اليوناني، مساء يوم الخميس؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وتقدم باناثانيكوس بثنائية، عن طريق كلٍّ من أدريانو ياغوشيتش وإلمين راستودير، في الدقيقتين 45 و55؛ بينما جاءت ثلاثية الفريق الدنماركي بواسطة "ألكسندر ليند (هدفين) وفيكتور كريستيانسن (بالخطأ في مرماه)"، في الدقائق 61 و78 و80.

وهذا أول انتصار لنادي نوردشيلاند، الذي رفع رصيده إلى 5 نقاط من 4 مباريات، محتلًا "المركز العشرين" في جدول الترتيب؛ في الوقت الذي تجمد فيه باناثانيكوس عند 9 نقاط، متراجعًا إلى "المركز الخامس".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور عادل ضد باناثانيكوس.

إبراهيم عادل.. مساهمة تهديفية جديدة مع نوردشيلاند

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واصل النجم المصري إبراهيم عادل، سلسلة مساهماته التهديفية مع نادي نوردشيلاند الدنماركي؛ وذلك خلال المباريات الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو قاريًا.

نعم.. عادل صنع هدفًا، في مباراة نوردشيلاند ضد ضيفه نادي باناثانيكوس اليوناني، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي، التي يساهم فيها النجم المصري تهديفيًا، من حيث التسجيل أو الصناعة؛ على النحو التالي:

* راندرز (1-6) نوردشيلاند.. تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الدنماركي.

* نوردشيلاند (5-0) كوبنهاجن.. تسجيل هدف وصناعة آخر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الدنماركي.

* نوردشيلاند (3-2) باناثانيكوس.. صناعة هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

أي إن إبراهيم عادل، الذي يجيد في مركز الجناح الأيسر وصناعة اللعب؛ نجح في المساهمة بـ7 أهداف كاملة "سجل 3 وصنع 4"، خلال آخر ثلاث مباريات مع الفريق الدنماركي.

إبراهيم عادل.. رد قوي على "صافرات الاستهجان"

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المثير في الأمر عزيزي القارئ؛ أنه رغم تألق عادل مع نوردشيلاند مؤخرًا، إلا أننا استمعنا إلى بعض صافرات الاستهجان ضده.

نعم.. عادل في بداية الشوط الثاني، قام ببعض التمريرات الخاطئة، وأفسد عدد من الهجمات الخطيرة لفريق نوردشيلاند الأول لكرة القدم، وتحديدًا عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم باناثانيكوس (2-0)؛ وهو ما جعل الجمهور الدنماركي يطلق صافرات الاستهجان، وإن لم يكن بشكل كبير أو قاسٍ.

لكن المهم.. رد عادل كان قويًا فوق أرضية الملعب، بعد هذه الصافرات؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: صناعة هدف تقليص الفارق (1-2).

* ثانيًا: بداية الهجمة التي جاء منها هدف التعادل (2-2).

كما أن عادل أرهق دفاعات الفريق اليوناني؛ وذلك من خلال تحركاته الرائعة، سواء في العمق أو خلف الظهير.

إبراهيم عادل.. سوء حظ يضيع عليه "هدفًا عالميًا"

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وبالطبع.. النجم المصري إبراهيم عادل كان يُمني النفس بأن يُكلل ليلة الريمونتادا القوية لنادي نوردشيلاند ضد باناثانيكوس، بتسجيل ولو هدف واحد؛ ولكن الحظ لم يحالفه في ذلك، طوال الدقائق التي شارك فيها.

وأساسًا؛ عادل كاد أن يسجل هدفًا عالميًا ضد باناثانيكوس، وذلك في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

وقتها.. استغل عادل تمريرة خاطئة من دفاعات باناثانيكوس؛ ليقطع الكرة ثم يسددها "ساقطة" فوق حارس الفريق اليوناني، الذي كان متقدمًا عن مرماه.

إلا أنه من سوء حظ عادل؛ أن الكرة خرجت بالقرب من القائم الأيمن، ليضيع عليه هدفًا عالميًا.

وفي النهاية ورغم كل شيء؛ كان لإبراهيم عادل بصمة تهديفية جديدة، حافظت على سلسلة انتصارات نوردشيلاند الأخيرة.