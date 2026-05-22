يمكن للمشجعين في النمسا مشاهدة المباراة مجانًا عبر شبكات ORF أو ServusTV التلفزيونية ومنصات البث الخاصة بها. أما المشاهدون في الأردن، فيمكنهم متابعة المباراة عبر القنوات التلفزيونية المميزة لـ beIN Sports أو تطبيق البث المباشر beIN Sports Connect.

لمشاهدة المباراة من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم نمساوي لمشاهدة المباراة مجانًا على ORF.









ما هي المباراة التالية للنمسا في كأس العالم 2026؟

تبدأ عودة النمسا المرتقبة إلى الساحة العالمية بمباراتها الافتتاحية ضد الأردن في 16 يونيو 2026 (بالتوقيت المحلي)، في ملعب ليفيز في سانتا كلارا، كاليفورنيا. وتعد هذه المباراة مناسبة تاريخية لكلا البلدين: فهي تمثل أول ظهور للنمسا في كأس العالم منذ 28 عامًا، كما أنها أول مشاركة للأردن في كأس العالم على الإطلاق.





الخصم الأردن التاريخ الثلاثاء، 16 يونيو 2026 انطلاق المباراة 9:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (المحلي) / 6:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا (النمسا) الملعب ملعب ليفي (ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو) المدينة سانتا كلارا، كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية)





تدخل الأردن البطولة بصفتها وصيفة كأس آسيا 2024، وهي ليست بالفريق السهل، على الرغم من أن المراهنون يرجحون حالياً فوز المنتخب النمساوي الخبير بقيادة رالف رانجنيك بالحصول على النقاط الثلاث. مع جدول مباريات صعب في المجموعة J يتضمن مواجهة مع حاملة اللقب الأرجنتين بعد ستة أيام فقط، فإن هذه المباراة "لا بد من الفوز بها" بالنسبة للنمسا إذا كانت تأمل في حسم المركزين الأولين والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

جدول مباريات النمسا الكامل في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز (سانتا كلارا، كاليفورنيا) 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T (أرلينغتون، تكساس) 27 يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب أروهيد (كانساس سيتي، ميسوري)





محطات البث العالمية لكأس العالم FIFA 2026

🌍 البلد / المنطقة 📺 القناة 🇦🇫 أفغانستان ATN 🇦🇱 ألبانيا TV Klan 🇩🇿 الجزائر ENTV 🇦🇩 أندورا RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 الأرجنتين Telefe | TV Pública 🇦🇺 أستراليا SBS 🇦🇹 النمسا ORF | ServusTV 🇦🇿 أذربيجان İTV 🇧🇪 بلجيكا VRT | RTBF 🇧🇴 بوليفيا Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 البوسنة والهرسك Arena Sport 🇧🇷 البرازيل Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 بلغاريا BNT 🇰🇭 كمبوديا هانغ ميس 🇨🇦 كندا بيل ميديا 🇨🇱 تشيلي تشيليفيسيون 🇨🇳 الصين CMG 🇨🇴 كولومبيا كاراكول تيليفيسيون | قناة RCN | وين سبورتس 🇨🇷 كوستاريكا Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 كرواتيا HRT 🇨🇾 قبرص Sigma TV 🇨🇿 التشيك ČT | TV Nova 🇩🇰 الدنمارك DR | TV2 🇪🇨 الإكوادور Teleamazonas 🇸🇻 السلفادور TCS | Tigo Sports 🇪🇪 إستونيا TV3 🇫🇯 فيجي FBC 🇫🇮 فنلندا Yle | MTV3 🇫🇷 فرنسا M6 | beIN Sports 🇩🇪 ألمانيا ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 اليونان ERT 🇬🇹 غواتيمالا Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 هندوراس Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 هونغ كونغ PCCW 🇭🇺 المجر MTVA 🇮🇸 أيسلندا RÚV 🇮🇩 إندونيسيا TVRI | RRI 🇮🇷 إيران IRIB TV3 🇮🇪 أيرلندا RTÉ 🇮🇱 إسرائيل KAN | تشارلتون 🇮🇹 إيطاليا RAI | DAZN 🇯🇵 اليابان NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 كازاخستان QAZTRK 🇽🇰 كوسوفو RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 قيرغيزستان KTRK 🇱🇻 لاتفيا TV3 لاتفيا 🇱🇮 ليختنشتاين SRG SSR 🇱🇹 ليتوانيا TV3 ليتوانيا 🇱🇺 لوكسمبورغ VRT | RTBF 🇲🇴 ماكاو TDM 🇲🇻 جزر المالديف Medianet 🇲🇹 مالطا PBS 🇲🇺 موريشيوس MBC 🇲🇽 المكسيك تيليفيسا يونيفيسيون | تي في أزتيكا 🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا beIN Sports 🇲🇳 منغوليا EduTV | التلفزيون الوطني | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 الجبل الأسود Arena Sport | RTCG 🇳🇵 نيبال Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 هولندا NOS 🇳🇿 نيوزيلندا TVNZ 🇳🇮 نيكاراغوا Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 مقدونيا الشمالية Arena Sport 🇳🇴 النرويج NRK | TV2 🇵🇦 بنما ميدكوم | تي في إن ميديا | تيغو سبورتس 🇵🇾 باراغواي Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 بيرو أمريكا تيليفيسيون 🇵🇭 الفلبين مجموعة أليف 🇵🇱 بولندا TVP 🇵🇹 البرتغال Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 رومانيا Antena 🇷🇺 روسيا Match TV 🇸🇲 سان مارينو RAI | DAZN 🇷🇸 صربيا RTS | Arena Sport 🇸🇬 سنغافورة Mediacorp 🇸🇰 سلوفاكيا STVR | TV JOJ 🇸🇮 سلوفينيا أرينا سبورت 🇿🇦 جنوب أفريقيا SABC | SportyTV 🌏 أمريكا الجنوبية DSports | Disney+ 🇰🇷 كوريا الجنوبية JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 إسبانيا RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 أفريقيا جنوب الصحراء New World TV | SuperSport 🇸🇪 السويد SVT | TV4 🇨🇭 سويسرا SRG SSR 🇹🇼 تايوان ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 طاجيكستان Varzish TV | TV Football 🇹🇱 تيمور الشرقية ETO 🇹🇷 تركيا TRT 🇹🇲 أوزبكستان الرياضة في تركمانستان 🇺🇦 أوكرانيا MEGOGO 🇬🇧 المملكة المتحدة BBC | ITV 🇺🇸 الولايات المتحدة فوكس سبورتس (الإنجليزية) | تيلموندو (الإسبانية) 🇺🇾 أوروغواي قناة 5 | أنتيل تي في 🇺🇿 أوزبكستان زور تي في 🇻🇪 فنزويلا Televen 🇻🇳 فيتنام VTV









