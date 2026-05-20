



لمشاهدة المباريات خارج البلد الأصلي الذي يتم بثها فيه، يمكنك تجاوز القيود الجغرافية باستخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN)، مثل ExpressVPN.

كيف أستخدم شبكة VPN؟

1. اشترك في خدمة موثوقة مثل ExpressVPN أو NordVPN أو Surfsharkوقمبتثبيت التطبيق على جهازك.

2. اتصل بخادم موجود في البلد الذي توجد فيه منصة البث المفضلة لديك.

3. قم بتسجيل الدخول والمشاهدة. ابحث عن البث المباشر، واضغط على زر التشغيل.

أمور يجب أخذها في الاعتبار:

1. تجنب شبكات VPN المجانية. فهي تفتقر إلى السرعة وقدرات إلغاء الحظر اللازمة لمشاهدة البث المباشر للرياضة.

2. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فافتح متصفح "التصفح المتخفي" أو "الخاص" حتى لا يتمكن موقع البث من قراءة ملفات تعريف الارتباط القديمة الخاصة بك.

3. تجاوز الحظر الجغرافي يُعد انتهاكًا لشروط الخدمة الخاصة ببعض منصات البث.

في البرازيل، ستبث المباراة على قنوات Globo (عبر Grupo Globo) وSBTوN Sports. هذه القنوات متاحة عبر الهوائي الرقمي العادي والتلفزيون التقليدي، بينما ستبث CazéTV المباراة رقمياً. وفي المغرب، تمتلك beIN Sports حقوق البث الحصرية للبطولة، بينما ستوفر محطة SNRT العامة تغطية مجانية. ستبث المباراة مباشرة عبر قنوات beIN Sports MAX، بالإضافة إلى قناتي Arryadia وAl Aoula التابعتين لـ SNRT.

ما هي المباراة التالية للبرازيل في كأس العالم 2026؟

ستقام المباراة الافتتاحية للبرازيل في دور المجموعات بكأس العالم 2026 بين البرازيل والمغرب في ملعب ميتلايف الشهير. ونظرًا لأن هذه هي المباراة الأولى للمنتخب البرازيلي في البطولة وتضم منتخبيْن بارزين، فستكون متاحة على نطاق واسع على كل من القنوات المجانية والمنصات المميزة.

التفاصيل معلومات الخصم المغرب التاريخ السبت، 13 يونيو 2026 وقت انطلاق المباراة 6:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) / 11:00 مساءً (بتوقيت لندن) الملعب ملعب ميتلايف (ملعب نيويورك نيوجيرسي) المدينة إيست رذرفورد، نيو جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية

محطات البث العالمية لكأس العالم 2026

ما هي القناة التي تبث مباريات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل؟

يمكن للمشجعين الراغبين في متابعة كل لحظة من مسيرة المنتخب البرازيلي نحو المجد مشاهدة البث المباشر على قناة TV Globo، وهي القناة التلفزيونية المجانية الرئيسية في البلاد.

