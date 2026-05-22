تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أين يمكن مشاهدة مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2026 اليوم؟ القنوات التلفزيونية والبث المباشر عبر الإنترنت

اكتشف أين يمكنك مشاهدة المباراة في مكان إقامتك. تابع القراءة لمعرفة مواعيد البث في جميع أنحاء العالم!

لمشاهدة المباريات خارج البلد الأصلي الذي يتم بثها فيه، يمكنك تجاوز القيود الجغرافية باستخدام شبكة خاصة افتراضية، مثل ExpressVPN.

كيف أستخدم شبكة VPN؟

1. اشترك في خدمة موثوقة مثل ExpressVPN أو NordVPN أو Surfsharkوقمبتثبيت التطبيق على جهازك.

2. اتصل بخادم موجود في البلد الذي توجد فيه منصة البث المفضلة لديك.

3. قم بتسجيل الدخول والمشاهدة. ابحث عن البث المباشر، واضغط على زر التشغيل.

أمور يجب أخذها في الاعتبار:

1. تجنب شبكات VPN المجانية. فهي تفتقر إلى السرعة وقدرات إلغاء الحظر اللازمة لمشاهدة البث المباشر للرياضة.

2. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فافتح متصفح "التصفح المتخفي" أو "الخاص" حتى لا يتمكن موقع البث من قراءة ملفات تعريف الارتباط القديمة الخاصة بك.

3. تجاوز الحظر الجغرافي يُعد انتهاكًا لشروط الخدمة الخاصة ببعض منصات البث.

في الأرجنتين، ستبث المباراة على قنوات Telefe و TV Pública و TyC Sports. تتوفر هذه القنوات عبر شبكات البث الأرضي القياسية ومزودي خدمات الكابل الرقمي في جميع أنحاء البلاد. وفي الجزائر، تعتبر ENTV (المؤسسة العامة للتلفزيون) هي المذيع العام الرسمي. ستبث المباراة مباشرة على شبكتها الأرضية، وكذلك عبر القنوات المميزة والمنصات الرقمية لـ beIN Sports.

ما هي المباراة التالية للأرجنتين في كأس العالم 2026؟

ستقام المباراة الافتتاحية للأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 2026 بين الأرجنتين والجزائر في ملعب أروهيد الشهير. ونظرًا لأن هذه هي المباراة الافتتاحية للبطولة بالنسبة للبطل الحالي وتضم دولتين شديدتي التنافس، فستكون متاحة على نطاق واسع عبر القنوات المجانية والمنصات المميزة.

التفاصيل

معلومات

الخصم

الجزائر

التاريخ

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

وقت انطلاق المباراة

8:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) / 2:00 صباحاً (بتوقيت لندن، 17 يونيو)

الملعب

ملعب أروهيد (ملعب كانساس سيتي)

المدينة

كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية

محطات البث العالمية لكأس العالم 2026

🌍 البلد / المنطقة

📺 القناة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports إستونيا

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN اليابان

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق New World Sport

🇲🇽 المكسيك

قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

ما هي القنوات التي تبث مباريات كأس العالم لكرة القدم في الأرجنتين؟ 

على المشجعين الراغبين في متابعة كل لحظة من مشاركة الأرجنتين في كأس العالم، متابعة المباريات عبر قنوات Telefe و TV Pública و TyC Sports و DSports.

أفضل شبكات VPN والبث المجاني لمشاهدة مباريات الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم 2026

لمشاهدة المنتخب الأرجنتيني، عليك في الأساس أن تنقل نفسك "افتراضيًا" إلى بلد يقدم بثًا مجانيًا أو مفضلًا. وإليك كيفية القيام بذلك:

  1. اختر شبكة VPN عالية السرعة: تشمل أفضل التوصيات لعام 2026 ExpressVPN وNordVPN وSurfshark
  2. قم بتثبيت التطبيق: قم بتنزيل برنامج VPN على جهازك (الكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو التلفزيون الذكي)
  3. اتصل بخادم استراتيجي
  4. افتح خدمة البث: انتقل إلى موقع الويب أو التطبيق الخاص بالمذيع.
  5. ابدأ المباراة: ابحث عن "كأس العالم FIFA" واستمتع بمباراة الأرجنتين مباشرة!
