الدوري الإيطالي - الجولة 4 11 سبتمبر 2026 - 14:45 بيير لويجي بينزو

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تلتقي فينيسيا وفيورنتينا في ملعب بييرلويجي بينزو في مباراة بالدوري الإيطالي تأتي في وقت حرج لكلا الفريقين.

يمر فريق البندقية بفترة عصيبة: أربع هزائم متتالية بين الدوري وكأس إيطاليا، كانت آخرها بنتيجة 3-2 أمام فروزينوني. يبحث جيوفاني ستروبا عن حلول لفريقه الذي يعاني من صعوبة في الحفاظ على الاستمرارية.

يصل فريق فيورنتينا إلى البندقية بتشكيلة جديدة تمامًا. فقد تم استدعاء باولو فانولي إلى مقعد المدرب بعد إقالة فابيو جروسو، الذي تم استبعاده من منصبه بعد ثلاث هزائم فقط في الجولات الثلاث الأولى من الدوري.

عودة فانولي لا تخلو من التعقيدات. فقد قاد المدرب فيورنتينا بالفعل في الموسم الماضي، حيث استطاع تصحيح مسار الموسم الذي بدأ بشكل سيئ، ويجد نفسه الآن في وضع مشابه من بعض النواحي. وفي الخلفية، لا تزال التوترات قائمة في أعقاب الإقالة، حيث يدرس النادي اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد غروسو.

الوضع في الترتيب صعب: تحتل فينيسيا المركز الثامن عشر، بينما تحتل فيورنتينا المركز الأخير. إنها مباراة لا يمكن لأي من الفريقين أن يتحمل خسارتها.

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أخبار عن الفريقين

في صفوف فينيسيا، سيضطر جيوفاني ستروبا إلى الاستغناء عن مارين سفيركو، وأندريا أدورانتي، وبارتول فرانجيتش، وأرميل بيلا-كوتشاب، وتوما باسيك، وجميعهم غير متاحين بسبب الإصابة. تشكيلة التشكيلة الأساسية المتوقعة تضم فيليب ستانكوفيتش في حراسة المرمى، إلى جانب ماتياس مورينو، وريدوان هالهل، وجويل شينجتيين، وسيمون سوم، وريدجيانو هابس، وأنطوان هاينو، وكيكي بيريز، وجيانلوكا بوسيو، وألبين رحماني، وأكور آدامز.

يستعيد باولو فانولي تشكيلة فيورنتينا مع بعض الغيابات: فابيانو باريزي، كريست إيناو أولاي، وريكاردو سوتيل. ومن المتوقع أن يضم التشكيل الأساسي لفريق «الفيولا» ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، مع فييري ورادو دراغوسين وجواو ماريو في الدفاع، وفيكتور فالديبيناس وماركو بريشيانيني ونيكولو فاجيولي وآرثر أتا في خط الوسط، وأليو نجي وماتيو بيليجرينو وفرانكو ماتانتونو في الهجوم.

حالة الفريق

يأتي فريق فينيسيا إلى هذه المباراة بسجل مثير للقلق: أربع هزائم في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، مع فوز وحيد حققه على مودينا بنتيجة 3-2 في كأس إيطاليا. في آخر أربع مباريات، استقبل فريق «اللاغوناري» تسعة أهداف وسجل ثلاثة فقط، حيث تعكس الهزيمتان أمام ميلان (0-2) وليتشي (2-0) الصعوبات الدفاعية التي يعاني منها الفريق.

كما أن فيورنتينا ليست في وضع أفضل: ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإيطالي قبل تغيير المدرب، حيث أدت الهزيمة الثقيلة 4-0 أمام روما و3-0 أمام فروزينوني إلى تسريع قرار الإدارة. وتبقى النقطة الإيجابية الوحيدة في الماضي القريب للفريق الفيولتي هي الفوز 4-1 على بينيفينتو في كأس إيطاليا.

المواجهات السابقة

في آخر مواجهة بين الفريقين، التي أُقيمت في 12 مايو 2025 في الدوري الإيطالي، فاز فينيسيا بنتيجة 2-1 على أرضه. وبالنظر إلى آخر خمس مباريات رسمية بين الفريقين، نجد أن الميزان متوازن تمامًا: فوزان لكل فريق وتعادل واحد، حيث فازت فيورنتينا 1-0 في أبريل 2022، بينما فاز فينيسيا 1-0 في أكتوبر 2021.

الترتيب

في الدوري الإيطالي، يحتل فينيسيا حالياً المركز الثامن عشر، بينما يحتل فيورنتينا المركز العشرين والأخير في الترتيب.