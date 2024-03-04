صراع شديد بين نجمي الهلال والأهلي عبر منصة إكس

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أبدى العديد من الإعلاميين والصحفيين دهشتهم من تراجع الحضور الجماهير للاتحاد هذا الموسم في دوري روشن السعودي، ولكن يبدو أن اختفاء عشاق العميد لم يتوقف عند المدرجات بل امتد لمنصة إكس والتفاعل مع ما يخص الفريق كذلك!

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حساب دوري روشن، وكما اعتاد كل جولة، طرح استفتاءً لاختيار هدف الجولة الـ22، وقد اختار أهداف نجولو كانتي للاتحاد ضد الهلال وسعود عبد الحميد للزعيم ضد العميد وسان آلان ماكسيمين للأهلي ضد الفتح.

الجميع كان يتوقع منافسة ثلاثية شرسة، خاصة أنها من المرات النادرة التي تكون الأهداف الثلاثة المرشحة من الأربعة الكبار في الدوري السعودي، لكن المفاجأة أن الصراع كان ثنائيًا مع تراجع حاد لنجم وسط الاتحاد.

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لم يتبق سوى 6 ساعات على غلق التصويت، ورغم ذلك لم يحصل هدف كانتي سوى على 19% من الأصوات، فيما يتنافس عبد الحميد وماكسيمين بشدة وكل منهما يمتلك حاليًا 40% من الأصوات ويُتوقع أن يحسم أحدهما السباق لصالحه في اللحظات الأخيرة.

عشاق الهلال والأهلي وجها ضربة قاضية لكانتي وهدفه الجميل ضد الهلال، والسؤال الأبرز الآن .. أين جمهور الاتحاد ليُنقذ نجمه؟

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