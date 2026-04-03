تأمل المنتخب الوطني الأيرلندي في إقناع مهاجم تشيلسي ليام ديلاب باللعب في صفوفه. وقد خاض المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا حتى الآن مبارياته الدولية مع منتخبات إنجلترا للشباب.

لعب ديلاب في جميع مستويات منتخبات الشباب الإنجليزية تقريبًا، من تحت 15 عامًا وحتى تحت 21 عامًا. لكن في فترة المباريات الدولية الأخيرة، لم يستدع المدرب توماس توخيل المهاجم الشاب.

كادت أيرلندا أن تتأهل لكأس العالم الأسبوع الماضي بعد تعادلها 2-2 مع التشيك، لكنها خسرت في ركلات الترجيح. وكان حارس مرمى إيندهوفن ماتيج كوفار هو بطل المباراة بعد أن تصدى لركلتين من ركلات الترجيح.

تحاول أيرلندا الآن إقناع لاعب تشيلسي بالتخلي عن مسيرته الدولية والانضمام إلى صفوفها، تمامًا كما فعل والده روري ديلاب سابقًا، الذي لعب في النهاية 13 مباراة دولية مع "الجيش الأخضر". وفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تواصل جون أوشيه، زميل روري السابق ومساعد مدرب منتخب أيرلندا، مع روري بشأن ابنه.

قال أوشيه: "كما يقولون، الأمر متروك لليام. دعونا ننتظر ونرى." كما أكد مدرب منتخب أيرلندا، هيمير هالغريمسون، أن القرار يعود بالكامل إلى ليام ديلاب نفسه.

وأوضح المدرب: "لم يلعب بعد مع إنجلترا ولا يبدو أنه سيشارك في كأس العالم؛ بل إن ذلك يبدو بعيد المنال، لكن القرار يعود إليه في النهاية".

واجه ديلاب بداية صعبة لمسيرته مع تشيلسي بعد انتقاله مقابل 35 مليون يورو من إيبسويتش تاون، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الصيف الماضي. أصيب اللاعب السابق في مانشستر سيتي بإصابة في أوتار الركبة في بداية الموسم، ولم يسجل سوى هدفين في 32 مباراة. في الموسم السابق مع إيبسويتش، سجل ديلاب 12 هدفاً في 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.