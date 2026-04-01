أياكس يوقع مع لاعب: «يُحدث تأثيرًا داخل الملعب وخارجه، وهي ميزة لا ينبغي الاستهانة بها»

أعلن نادي أياكس عبر قنواته الرسمية أنه عرض على مروان بن طالب عقده الأول. وبذلك، سيبقى المدافع واللاعب في خط الوسط البالغ من العمر 16 عامًا في ملعب يوهان كرويف أرينا حتى منتصف عام 2029.

"مروان مدافع عصري يمكنه اللعب في خط الوسط أيضًا. يتمتع بهدوء كبير عند التعامل مع الكرة ولديه حس جيد باللعبة"، كما قال بوكير عبر قنوات النادي.

"إنه يجرؤ على الدفاع إلى الأمام، ولذلك غالبًا ما يختار الحل الهجومي"، تابع مدير الشؤون الكروية. يلعب بنتالب، المولود في روتردام، في أكاديمية أياكس منذ عام 2024، بعد انتقاله من نادي سبارتا.

بنتالب هو قائد فريق تحت 17 عامًا في أياكس، الفريق الذي يقوده المدرب ستان بيل. ستخوض هذه الفرقة الواعدة النسخة الرابعة عشرة من كأس أوليمبيا فيوتشر في 4 و5 و6 أبريل.

"بصفته قائد فريق تحت 17 عامًا، تطور أيضًا كلاعب قيادي، وبذلك له تأثير داخل الملعب وخارجه، وهي صفة لا يمكن الاستهانة بها"، هكذا أشاد بيكر بالشاب.

بنتالب هو لاعب دولي مغربي في فئة الشباب. لعب ثلاث مباريات مع منتخب تحت 17 عامًا لهذا البلد الشمال أفريقي. كما شارك سابقًا مع منتخب المغرب تحت 15 عامًا.

"نحن واثقون من أنه سيواصل على هذا المنوال وسيتطور أكثر نحو كرة القدم الاحترافية"، يختتم بوكير.

كيان مارتيس

في وقت لاحق من اليوم، أعلن نادي أمستردام أيضًا عن التعاقد مع كيان مارتيس. وقد انتقل المدافع البالغ من العمر 15 عامًا واللاعب الدولي الشاب الهولندي أيضًا من نادي سبارتا. يقول بوكير: "لقد تطور كيان بشكل جيد في فئة تحت 16 عامًا ويظهر السمات التي نبحث عنها في مدافع ضمن أسلوب لعبنا."

"يتمتع كيان بقوة بدنية كبيرة، ويشعر بالراحة مع الكرة، كما أنه قادر على اتخاذ الخيارات الصحيحة أثناء اللعب، مما يتيح له استغلال المساحات في بناء الهجمات من خلال تمريراته ومراوغاته. ونحن على ثقة من أنه سيتمكن من تطوير مستواه أكثر خلال السنوات المقبلة ضمن أكاديميتنا، ونتطلع إلى خطواته المقبلة مع أياكس."