أياكس يفاجئ الجميع بإعلان مفاجئ حول مستقبل جورثي موكيو

أعلن نادي أياكس فجأة عبر قنواته الرسمية أن جورثي موكيو سيجدد عقده مع النادي. وقد اقتنع لاعب خط الوسط بذلك خلال محادثاته مع جوردي كرويف.

لفترة طويلة بدا أن موكيو سيغادر أياكس. كان اللاعب البلجيكي محط اهتمام العديد من الأندية في الخارج، بما في ذلك مانشستر يونايتد.

كان موكيو يمتلك عقدًا حتى منتصف عام 2027، مما اضطر أياكس لبيعه هذا الصيف للحصول على بعض المردود المالي.

لكن هذا لم يعد ضروريًا الآن. سيوقع اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 18 عامًا عقدًا حتى منتصف عام 2031 في ملعب يوهان كرويف أرينا.

أقنعت المحادثات الشخصية مع المدير الفني كرويف، الذي تولى منصبه مؤخرًا، موكيو وفريقه. ويؤكد لاعب الوسط أن البقاء في أياكس هو الأفضل لتطوره.

استقطب أياكس موكيو في شتاء 2024 من نادي كا أه جنت دون رسوم انتقال. وفضل اللاعب الدولي البلجيكي، الذي خاض مباراة دولية واحدة، الانضمام إلى أياكس في صراع على التعاقد معه مع نادي بي إس في.

خاض موكيو هذا الموسم 21 مباراة في الدوري الهولندي مع فريق أمستردام. سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة واحدة. سجل أحد الهدفين في مباراة الكلاسيكو في ملعب يوهان كرويف أرينا (2-0).



