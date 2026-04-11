يرغب نادي أياكس في تعزيز صفوفه مرة أخرى بالمواهب الشابة، وقد وقع اختياره على مارتيم ريبيرو، وفقًا لما أوردته قناة «أياكس شوتايم». ويُعتبر المهاجم البالغ من العمر 15 عامًا، واللاعب في صفوف نادي سبورتينغ برتغال، أحد أبرز المواهب في جيله، ويحتل مرتبة متقدمة على قائمة أولويات النادي في أمستردام. ويبحث النادي حاليًا في سبل ضمه إلى هولندا بمجرد بلوغه سن السادسة عشرة.

ريبيرو، المولود في عام 2010، يلعب رسمياً في فئة تحت 16 عاماً، لكنه يشارك بالفعل مع فرق تحت 17 عاماً في كل من سبورتينغ والمنتخب البرتغالي. وبذلك يتفوق بشكل مستمر على أقرانه ويؤكد مكانته كموهبة كبيرة.

ووفقًا لـ Ajax Showtime، يُعرف المهاجم الوسط بأنه مهاجم نشط وذو مهارات فنية عالية ويتمتع بقدرة كبيرة على استخدام قدمه اليمنى.

لطالما كان نادي أمستردام نشطًا للغاية في سوق الشباب الدولي، مع تركيز قوي على دول مثل بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا. في الشتاء الماضي، تم التعاقد مع ساموري كوني من أندرلخت. لكنه لا يزال ينتظر أول دقائق له مع النادي بسبب أمور إدارية وإصابة.

سينضم كوني في البداية إلى فريق أياكس تحت 16 سنة، لكن من المتوقع أن ينتقل سريعًا إلى فئة أعلى. فقد كان يلعب بالفعل في فريق أندرلخت تحت 18 سنة. غالبًا ما يتبع أياكس هذا النهج مع المواهب الشابة التي تتمتع بميزة تنافسية.

كما برز أياكس في السوق الدولية خلال الصيف الماضي. فقد تم التعاقد مع إيلوي غوميز ساوس وروميو غارنييه ومارفين موزونغو من برشلونة وباريس سان جيرمان وأوجير على التوالي. وبذلك يواصل النادي الاستثمار في أكاديمية شبابية واسعة النطاق ومليئة بالمواهب.

إلى جانب ريبيرو، يُذكر اسم آدم أياري أيضًا في أمستردام. اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 18 عامًا ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، وهو أيضًا على قائمة المراقبة. ويبدو أن أياكس يبقي بذلك عدة خيارات مفتوحة للمستقبل.

وقد حصل أياكس بالفعل على أول تعزيزات للموسم المقبل بانضمام كوينسي نيليس من سبارتا روتردام. سينضم المهاجم البالغ من العمر 14 عامًا إلى فريق أياكس تحت 16 عامًا، وقد فضل هذا النادي على فينورد وبي إس في. ويتوقع أياكس ضم المزيد من المواهب الشابة في الأشهر المقبلة.