أياكس يعلن عن تعاون مع نادٍ أوروبي

أعلن نادي أياكس عبر قنواته الرسمية عن تعاونه مع نادي لاسك لينز النمساوي. ويهدف هذا التعاون بشكل أساسي إلى تطوير واكتشاف اللاعبين الموهوبين.

ويؤكد النادي الأمستردامي أن هذا التعاون مهم وسيعود بالنفع على الطرفين. "هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز شبكتنا الكروية الدولية."

"في المقابل، سيحصل لاسك على إمكانية الوصول إلى خبرة أياكس في مجال كرة القدم ومنهجيته. علاوة على ذلك، سيعمل مع أياكس على تطوير مسارات انتقال أقوى للاعبين"، حسبما ورد في البيان.

يؤكد أياكس أن الشراكة ستضمن أيضًا أن يتعلم كل نادٍ من الآخر خارج الملعب. "توفر هذه الشراكة مجالًا لتبادل الأفكار والخبرات في إطار الأنشطة التجارية للناديين."

أعرب مارين بوكير، مدير كرة القدم في أياكس، عن إعجابه الشديد بالنادي النمساوي. "أرى في لاسك شريكًا ملتزمًا بالنمو والابتكار وخلق البيئة المناسبة لتطوير اللاعبين والطاقم."

إلى جانب أياكس، أعرب لاسك أيضًا عن رأيه من خلال الرئيس التنفيذي سيغموند غروبر. "يمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة للنادي. ما يجعل هذا التعاون قيّمًا بشكل خاص هو التبادل المكثف للمعرفة حول جميع المجالات الأساسية لكرة القدم."

"إن التعاون مع نادٍ يجمع بين تاريخ عريق وخبرة عالمية في مجال تطوير اللاعبين هو شرف وفرصة هائلة للنمو كنادٍ. أنا مقتنع بأن تبادل المعرفة سيساعد النادي."