أياكس يخوض مباراة ضد هيراكليس بتشكيلة مفاجئة للغاية في خط الوسط

يواجه أياكس يوم السبت فريق هيراكليس ألميلو، الذي يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى الهولندي (Vriendenloterij Eredivisie) ويحتاج بشدة إلى النقاط. وقد أعلن المدرب أوسكار غارسيا عن تشكيلة فريق أمستردام، حيث يمنح كو إيتاكورا، الذي تعافى من الإصابة، فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ 17 يناير.

يتعرض مارتن بايس لانتقادات متكررة، لكنه سيحمي مرمى أياكس كالمعتاد أمام هيراكليس. سيلعب أنطون غاي (يمين) ولوكاس روزا (يسار) كظهيري جناح، بينما سيشكل جوزيب سوتالو ويوري باس الثنائي المركزي في خط الدفاع. عاد تاكيهيرو تومياسو من الإصابة وسيجلس على مقاعد البدلاء.

وقع جورثي موكيو يوم الخميس على عقد جديد مع أياكس ويأمل أن يربط ذلك بأداء قوي في ألميلو. يعود إيتاكورا إلى التشكيلة الأساسية كلاعب وسط، بينما يحصل أوسكار غلوخ على فرصة جديدة في مركز رقم 10. ينتقل شون ستور إلى مقاعد البدلاء.

يبدأ ستيفن بيرغويس مرة أخرى في مركزه المعتاد كجناح أيمن، مع ميكا غودتس الذي سيتولى تشكيل الخطر على الجانب الأيسر. ووت ويغهورست، الذي سجل هدفاً ضد إف سي توينتي، هو قائد هجوم أياكس ضد ناديه القديم.

تشكيلة هيراكليس ألميلو: لم تُعلن بعد

تشكيلة أياكس: بايس؛ غاي، سوتالو، باس، روزا؛ غلوخ، إيتاكورا، موكيو؛ بيرغويس، ويغهورست، غودتس