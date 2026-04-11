أياكس على وشك إتمام صفقة انتقال: اللاعب يقترب من الرحيل مقابل 8 ملايين يورو

تزداد احتمالية انتقال تشوبا أكبوم بشكل نهائي من أياكس إلى إيبسويتش تاون. يلعب المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا هذا الموسم على سبيل الإعارة مع النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، ولكن في حال صعود إيبسويتش، سيكون عليه شراء أكبوم بشكل إلزامي. وبفضل فوزه 2-0 على نورويتش سيتي بعد ظهر يوم السبت، يحتل إيبسويتش حاليًا المركز الثاني، وهو مركز يؤهله للصعود.

استحوذ أياكس على أكبوم من ميدلزبره في عام 2023 مقابل أكثر من 12 مليون يورو. وفي المواسم التالية، خاض 68 مباراة رسمية مع الفريق الأمستردامي، وسجل 23 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة.

في شتاء عام 2025، تم إعارة أكبوم لمدة ستة أشهر إلى ليل أو إس سي. عاد الصيف الماضي إلى ملعب يوهان كرويف أرينا، ثم أعاره أياكس مرة أخرى: هذه المرة إلى إيبسويتش.

من حيث المبدأ، سيعود أكبوم إلى أمستردام بعد انتهاء هذا الموسم، ما لم يترقى إيبسويتش من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. في تلك الحالة، سيكون النادي ملزماً بشرائه بشكل نهائي، مقابل ثمانية ملايين يورو حسب ما يُقال. ويبدو أن هذا الأمر سيحدث بشكل متزايد.

يوم السبت، حقق إيبسويتش، مع بقاء أكبوم على مقاعد البدلاء طوال المباراة، فوزاً بنتيجة 0-2 على نورويتش. خسر منافسه ميلوال نقاطاً في اليوم السابق أمام وست بروميتش ألبيون (0-0)، وبذلك يحتل إيبسويتش الآن المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية.

وهذا المركز يعني الصعود المباشر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم. يتقدم كوفنتري سيتي، المتصدر، بعشر نقاط، بينما يتأخر ميلوال، صاحب المركز الثالث، بنقطتين. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أمام إيبسويتش مباراتان مؤجلتان مقارنة بكل من كوفنتري وميلوال.

وبالتالي، تزداد فرص أن تدق أموال الصفقات في أمستردام هذا الصيف بفضل أكبوم. لكن السؤال هو: إلى أي مدى سيكون إيبسويتش سعيداً بهذه الصفقة؟ فقد سجل أكبوم هذا الموسم هدفين ومرر تمريرة حاسمة واحدة فقط في 29 مباراة رسمية، منها 9 مباريات كلاعب أساسي.