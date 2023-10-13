أول لاعب غير إيطالي.. فضيحة المراهنات تستقبل متهمًا رابعًا!

قضية الساعة في إيطاليا

دخل لاعب رابع في إيطاليا على خط اتهامات فضيحة المراهنات، بعد كل من نيكولو فاجيولي ونيكولو زانيولو وساندرو تونالي، هذه المرة ولأول ظهور للاعب لا يحمل الجنسية الإيطالية.

من روما، يمكن الحديث الآن رسميًا عن التحقيق مع البولندي نيكولا زاليفيسكي في اتهامات قضية المنشطات ذاتها، الأمر الذي يجعل عدد المتهمين الآن أربعة لاعبين على المستوى الأعلى.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو كورونا، فإن زاليفيسكي أضيف إلى خط الاتهامات في هذه القضية التي يبدو أنها ستكون حديث إيطاليا لأسابيع عديدة.

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وأمرت سلطات التحقيق بالتحفظ على هواتف اللاعب والتعرف إلى خط سيره خلال الفترة الأخيرة للوقوف على عمليات المراهنة المشتبه بها وإذا ما كان قد قام بها من عدمه.

ومن الممكن أن تصل عقوبة هذا السلوك المحظور دون ترخيص للرياضيين إلى الإيقاف عن ممارسة الرياضة لمدة 3 أعوام، إلى جانب غرامة مالية يلتزم اللاعبون المدانون بدفعها.