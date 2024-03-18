أول ضحايا قرار الاتحاد السعودي الجديد .. النصر يُجمد مفاوضات تجديد عقده مهاجمه!

القرار أربك حسابات أندية دوري روشن

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يبدو أن مهاجم النصر الشاب سيكون أول ضحايا قرار اتحاد كرة القدم السعودي الجديد تقليص قوائم اللاعبين الموسم القادم من 30 إلى 25 لاعبًا فقط.

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الاتحاد السعودي قرر تقليص القائمة إلى 25 لاعبًا تتضمن 8 أجانب وأجنبيين من مواليد 2003 فما فوق و15 لاعبًا محليًا، وهو ما يعني اضطرار النصر للتفريط بالعديد من اللاعبين، سواء بالمخالصة المالية أو الإعارة.

النصر كان قد بدأ مفاوضات تجديد عقد مهاجمه محمد مران بطلب من المدرب لويس كاسترو، لكن الإدارة، وحسب صحيفة الرياضية، جمدت تلك المفاوضات بعد القرار الجديد حيث لن يكون هناك متسعًا في القائمة لقيد اللاعب صاحب الـ22 عامًا.

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النصر في موقف صعب جدًا، حيث سيستعيد الموسم القادم خدمات العديد من لاعبيه المعارين وأبرزهم منصور الشمري وحمد المنصور وفهد الزبيدي وأمين بخاري ومختار علي وماجد قشيش وعبد الله مادو بجانب الإيفواريين سيكو فوفانا وجيسلان كونان، وهو ما يعني حاجته للعمل جيدًا على تسويقهم أو إنهاء العلاقة معهم وديًا.

يُشار إلى أن دافيد أوسبينا ومحمد قاسم يرتبطان مع الأصفر بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وفيما لم يُحسم مصير الأول فقد رفض كاسترو تجديد عقد الثاني.

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